Mit einer satirisch-heiteren Lesung haben Eleonore Daniel und Jürgen Wegscheider aus München die Bewohner des Hauses für Senioren in Langenenslingen unterhalten. Beide Schauspieler sind seit Jahren erfolgreich mit ihren szenischen Programmen auf Tour. In Langenenslingen machten sie Halt, weil der „Verein für Freunde und Förderer für das Haus für Senioren Langenenslingen“ den Auftritt finanzierte.

Bei schönstem Wetter warteten die Bewohner mit notwendigem Abstand im Innenhof des Hauses gespannt auf den Auftritt dieser beiden nicht alltäglichen Gäste. Nach dem bekannten Zitat von Otto Julius Bierbaum erörtern die beiden in ihrer heiteren und humoristischen Art und Weise die alltäglichen Schwächen und Stärken sowie die Gegensätze des Menschen. Es wurden Texte bekannter Autoren wie Wilhelm Busch, Kurt Tucholsky, Joachim Ringelnatz, Christian Morgenstern und anderen in humoristischer Art und Weise vorgetragen. Dabei ergaben sich skurrile Situationen und Geschichten, in denen sich das Publikum teilweise durchaus wiedererkennen konnte. Mehrere Bewohner erinnerten sich auch an die Gedichte aus früherer Zeit. Zu schnell war die Zeit dann wieder vorbei. Mit Beifall verabschiedeten sich die Bewohner und fragten: „Kommed dia Zwoi amol wieder?“