Helferkreis Langenenslingen sucht neue Mitarbeitende

Mehr als 40 Geflüchtete leben derzeit in der Gemeinde Langenenslingen. Viele von ihnen wünschen sich einen regelmäßigen Kontakt zur Bevölkerung. Der Helferkreis Asyl kann dies jedoch mit der derzeitigen Zahl Engagierter nicht erfüllen. Neue Ehrenamtliche werden gesucht.

Die Geflüchteten kommen aus China und Gambia, aus Kamerun, Somalia, Serbien und Syrien, aus der Mongolei, aus Indien und aus dem Irak. So verschieden ihre Herkunft und ihre Fluchtgründe sein mögen, so haben sie doch eines gemeinsam: Die Hoffnung auf ein besseres, friedvolleres Leben in Deutschland. Sich in einem fremden Land mit einer anderen Sprache, einer anderen Kultur, anderen Regeln und Werten zurechtzufinden, braucht Zeit. Viel Zeit und Menschen, die bereit sind, Brücken zu bauen. Menschen, die vermitteln, was es heißt in Deutschland zu leben, neugierig und offen auch für die Lebenswelt der Geflüchteten.

Es gab und gibt diese Menschen in der Gemeinde. Seit im Jahr 2015 immer mehr Geflüchtete kamen, unterstützten sie die Verwaltung, indem sie sich den Geflüchteten als persönliche Ansprechpartner mit Rat und Tat zur Verfügung stellten. Sie halfen beim Erlernen der deutschen Sprache und den Kindern bei den Hausaufgaben. Sie unterstützten bei Arztbesuchen und Behördengängen, bei der Suche nach Wohnung, Arbeit und Ausbildung. Sie organisierten Asylcafés und legten zusammen mit geflüchteten Familien einen Nutzgarten an. Besondere Höhepunkte waren die einwöchigen Freizeiten in den Sommerferien, bei denen Kinder aus Flüchtlingsfamilien und einheimische Kindern einander unbefangen kennenlernen und miteinander spielen konnten.

Noch viele Ideen

Die Ideen sprudelten – die Umsetzung kostete Zeit und Energie. Private oder berufliche Veränderungen forderten ihren Tribut; auch durch Wegzug verlor der Helferkreis Mitglieder. Normale Ereignisse, wie sie jeder Verein kennt. Doch die geflüchteten Menschen bleiben und damit der Bedarf an Hilfe zu einer gelingenden Integration.

Ehrenamtliches Engagement ist ein Engagement auf Zeit. Es richtet sich immer nach den jeweiligen Möglichkeiten der Unterstützungswilligen und ist sehr flexibel möglich. Interessierte sind herzlich zum nächsten Treffen des Helferkreises Asyl Langenenslingen am Mittwoch, 10. Oktober, ab 14 Uhr im ehemaligen Gasthaus Schwanen in Andelfingen eingeladen.

Weitere Informationen können über Philipp Huchler, Hauptamtsleiter der Gemeinde Langenenslingen (phuchler@langenenslingen.de , Telefon 07376 969-11) und Helene Kopf, Ökumenische Flüchtlingsarbeit der Caritas, Ansprechpartnerin für alle Belange Ehrenamtlicher (kopf.h@caritas-biberach-saulgau.de , Mobil 0175 2592204) erfragt oder auf der Website der Ökumenischen Flüchtlingsarbeit www.asyl-bc.de , Stichwort „Langenenslingen“ abgerufen werden.