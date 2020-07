Helferinnen nähen Masken in Eigenleistung

Die Beschaffung von Mund-Nasen-Bedeckungen in Langenenslingen ist über vielfältige Helferinnen in Eigenleistung möglich geworden. Dabei kam außerdem noch eine schöne Spendensumme zusammen.

Noch vor Kurzem waren Gesichtsmasken nicht oder nur in geringem Umfang zu bekommen. Alle wollte eine Maske haben. Sie waren kaum zu bekommen. Daher fragte die Hausleitung des Hauses für Senioren bei einigen Frauen an, ob sie entsprechende Masken für die Mitarbeiter des Hauses nähen könnten.

Thea Bayer, Hedwig Göggel und Sofie Link (Mitglieder des Strickerinnen-Kreises für das Haus für Senioren) sowie Ella Rist haben sich spontan bereit erklärt, dies zu übernehmen. Kaum begonnen, kam vom Haus für Senioren die Nachricht, dass das Personal nur medizinische Atemschutzmasken verwenden dürfe.

Sofie Link nähte dennoch weiter, weil sie anderen damit helfen wollte. Sie verschenkte die Alltagsmasken und leitete die dafür teilweise erhaltenen Spenden mit insgesamt 100 Euro an den Verein für Freunde und Förderer für das Haus für Senioren Langenenslingen weiter.

Auch Brigitte Spieler wollte helfen und nähte für das Team des Hauses für Senioren, für Verwandte, Bekannte und Freunde Masken und verschenkte diese. Insgesamt nähte sie 570 Stück in verschiedenen Ausführungen.

Es wurde ihr von der Bäckerei Stehle in Langenenslingen und von der Ulrich’schen Buchhandlung in Riedlingen erlaubt, die Masken zur Mitnahme gegen eine freiwillige Spende auszulegen. Insgesamt kamen so für rund 200 Masken 636 Euro an Spenden zusammen. Diese gingen je zur Hälfte an den Verein für Freunde und Förderer für das Haus für Senioren Langenenslingen sowie an das Misereor Hilfswerk.

Die Stoffe und Gummis für die Masken wurden von verschiedenen Frauen aus Langenenslingen beigesteuert.