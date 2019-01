Vor kurzem hatte die Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld zur Jahreshauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 in das Schützenhaus nach Egelfingen eingeladen. Neben Berichten aus dem vergangenen und Ausblicke ins neue Jahr wurden auch Mitglieder geehrt.

Vorsitzender Matthias Metzger eröffnete die Versammlung und begrüßte alle Anwesenden, sein besonderer Gruß galt den Ehrenvorsitzenden Manfred Fritz und Martin Metzger. Zunächst wurde beim Totengedenken der im vergangenen Jahr verstorbenen fördernden Mitglieder Adelbert Metzger, Josef Saup und Josef Neuburger gedacht. In seinem Bericht hob Vorsitzender Metzger die Egelfinger Ortsfasnet, das Gartenfest bei gutem, aber auch wechselhaften Wetter, den Ausflug nach Waldulm und das Weinfest mit Hammellauf hervor. Hierbei bedankte er sich bei Dr. Wilfried Steuer für die Spende des Hammels.

Dirigent Frank Metzger bezeichnete den gelungenen Blasmusikabend und den Auftritt beim Musikverein Waldulm (Ortenau) als die musikalischen Höhepunkte. Bei diesen Auftritten konnten durch Vorträge viele neue Freunde und Fans gewonnen werden. Der Probenbesuch bei den 44 Gesamtproben hätte seiner Meinung nach besser und vor allem pünktlicher sein können. Wenn weiter daran gearbeitet werde, wären die Proben effektiver und alle Musikanten würden mehr Spaß am Proben haben.

Jugendleiterin Carina Baier konnte von 18 Kindern und Jugendlichen berichten, die derzeit im Verein musizieren. Erste Auftritte waren beim Blasmusikabend, an der Weihnachtsfeier und beim Spielen unterm Weihnachtsbaum. Nina-Marie Saup hat vergangenen Sommer mit gutem Erfolg den D2-Kurs abgelegt. Derzeit bereiten sich Lucie Saup, Maren Saup und Lara Nagelschmidt auf die Teilnahme am D-Kurs im nächsten Sommer vor.

Schriftführer Dieter Metzger berichtete von 31 Aktivitäten der Kapelle, von denen 19 musikalischer Art waren. Kassier Manfred Baier konnte auch wirtschaftlich von einem erfolgreichen Jahr berichten. Die Kassenprüfer Felix Metzger und Michael Baier bescheinigten dem Kassier eine mustergültige, übersichtliche Kassenführung ohne jegliche Beanstandung und schlugen die Entlastung der Vorstandschaft vor. Ehrenvorstand Martin Metzger bescheinigte der Vorstandschaft und dem Verein ein sehr umfangreiches Jahresprogramm, für deren Ausführung er sich bei allen bedankte. Die Entlastung wurde von der Versammlung einstimmig erteilt. Eine von der Vorstandschaft ausgearbeitet Satzungsänderung in Bezug auf die Datenschutzbestimmungen wurde einstimmig beschlossen.

Moritz Neuburger wurde für seine 15-jährige aktive Mitgliedschaft, bei der er bereits die D1- bis D3-Lehrgänge absolviert hat, mit der Vereinsnadel mit Silberkranz der Trachtenkapelle ausgezeichnet. Für 20-jährige fördernde Mitgliedschaft bei der Trachtenkapelle wurde Herbert Kern mit der Ehrennadel in Silber des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Vorsitzender Matthias Metzger bedankte sich beim Geehrten für die bisherige Unterstützung in den knapp 60 Jahren, von denen er 28 Jahre aktiver Musikant war, mit dem Wunsch, das er der Kapelle weiterhin so eng verbunden bleiben möge. Schriftführer Dieter Metzger gab die Termine für 2019 bekannt. Unter anderem sind das am 11. und 12. August das Gartenfest in Egelfingen, vom 30. Mai bis 2. Juni die Teilnahme am 6. Deutschen Musikfest in Osnabrück und am 27. Oktober das Weinfest mit Hammellauf in Egelfingen. Ebenso gab er einen kurzen Ausblick über das im August 2020 anstehende 60-jährige Jubiläum der Trachtenkapelle.