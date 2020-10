Der Gemeinderat Langenenslingen trifft sich am Montag, 19. Oktober, zur öffentlichen Sitzung. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle Langenenslingen. Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte: Anfragen der Zuhörer; Beratung über die Verpachtung der Herbst- und Winterschafweide in der Gesamtgemeinde; Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses; verschiedene private Baugesuche, unter anderem zur Errichtung eines Siloturms für Holzpellets und den Einbau einer Pelletheizung in der Inneringer Straße 18 in Ittenhausen; Vergaben zum Erwerb eines Transportanhängers für den Bauhof und zur Feldwegunterhaltung in der Gesamtgemeinde; Bekanntgabe von getroffenen Eilentscheidungen bezüglich der Notstromversorgung im Bereich der Wasserversorgung; Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse; Verschiedenes; Anfragen der Gemeinderäte.