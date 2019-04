Eine Greifvogelschau veranstaltet der Berufsfalkner Franz Ruchlak aus Löffingen auf dem Sportplatz in Langenenslingen am Sonntag, 13. April, um 15 Uhr. Die Zuschauer können dabei hautnah die Flugkünste der Jagdfalken im atemberaubenden Sturzflug auf Beute erleben. Außerdem sind mit dabei: Weißkopfseeadler, Steppenadler, Harrishawk und Uhu. Alle Greifvögel werden in ihrer Art in kommentiertem Freiflug vorgeführt. Besucher haben die Möglichkeit, einzelne Greifvögel selbst auf den Falkner-Handschuh fliegen zu lassen und dabei Fotos zu machen. Sehr interessant ist die Flugvorführung auch für Kinder. Für die Bewirtung sorgt der SV Langenenslingen.