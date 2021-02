„Gole“ wartet vergeblich auf Maschgerla

Auch in Egelfingen auf der Alb gibt es seit über 60 Jahren als Fasnetsfigur einen „Gole“. Wegen Corona ist auch in der Albgemeinde alles abgesagt. Nur der Golekopf sitzt einsam auf dem Stuhl vor der Gemeindehalle und wartet vergeblich auf die Maschgerla.

Dieser Golokopf wurde auf Anleitung des damaligen Lehrers Helmut Linder und an Anlehnung an den bekannten Riedlinger Gole vor der Fasnet mit den „großen Schülern“ (damals Oberklasse) gebastelt und wird seither mit dem einzigen noch vorhandenen Exemplar am Schmotziga Donschteg in Egelfingen durch die Straßen getragen, Früher wurden die Kinder von der Schule von der Musikkapelle abgeholt und sie zogen gemeinsam durchs Dorf, wo es noch selbst gebackene Fasnetsküchla und auch mal eine Rote Wurst aus dem Kessel gab.

Nach der Eingemeindung und Schulreform behielt man diesen alten Brauch weiter bei. Statt morgens, traf man sich immer am Nachmittag an der Festhalle. In einem bunten Umzug zog man mit Musik durchs Dorf. Dies wird bis heute fortgeführt. Der Gole geht vorne draus und alle folgen. Im Albstüble war dann immer gemütlicher und bunter Abschluss mit der örtlichen Musik.

Die zwei alten Fotos vor ca. 40Jahren stammen von mir.

Das Foto aus 2021 stammt von Claus Fritz.

