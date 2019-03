Riesige Mengen an Erde werden derzeit von der Firma Blum am Ortsausgang Langenenslingens bewegt. Das Unternehmen baut im Auftrag der Gemeinde den Regenwassersammler samt Leitungen für das neue Baugebiet „Stucken“.

Das Regenwasser des künftigen Baugebiets „Stucken“ wird in den Holzbach eingeleitet. Dafür muss die Gemeinde die Voraussetzungen schaffen. Bevor es losgehen konnte, wurde die Maßnahme mit der Naturschutzbehörde und dem Landesbetrieb Gewässer abgestimmt. Ein Biber hatte sich just an der geplanten Stelle niedergelassen und musste erst „weggefüttert“ werden.

Um den Nager aus seinem Revier zu bekommen, richtete der Bauhof mehrere Futterplätze ein, die den Biber stromaufwärts lockten. An mehreren Stellen wurde das Tier mit Mais und Äpfeln verwöhnt. Mittlerweile hat sich der Biber an einer anderen Stelle niedergelassen. So konnten Damm und Burg beseitigt werden und vor vier Wochen wurde mit den Erdarbeiten begonnen.

Geplant ist von der Einleitstelle am Holzbach eine Leitung in Richtung Eichberg und um den Berg herum zu verlegen. Die Dimension der Leitung muss nicht nur für den ersten Bauabschnitt des Baugebiets, sondern bereits für das Endausbaustadium bemessen werden.

Am Holzbach hat das Rohr einen Durchmesser von 40 Zentimeter, aus dem Baugebiet heraus misst es 1,2 Meter im Durchmesser. Dazwischen sitzt ein riesiger Schacht. So wird das Wasser vor der Einleitung in den Holzbach in einem Regenwasserbecken gesammelt und gedrosselt in den Bach eingeleitet. Dadurch ist gewährleistet, dass die Wassermengen bei Starkregenereignissen nicht ungebremst in den Bach abfließen.

Kran setzt Schacht ein

Der Schacht wiegt 34 Tonnen, ist 3,20 Metern hoch und hat einen Durchmesser von drei Metern. Um ihn an Ort und Stelle zu bringen, war ein Schwertransporter nötig, der wegen der Größe des Bauwerks nur bei Nacht fahren durfte. An Ort und Stelle gesetzt wurde der Sammelschacht dann mit Hilfe eines Mobildrehkrans.

Auch wenn es derzeit aussieht, als würde am Ortsrand Langenenslingens eine Autobahn entstehen, wird man von den Bauarbeiten später nichts mehr sehen. Sobald die Entwässerungsarbeiten fertig gestellt sind, wird das Erdreich wieder zugeschoben.

Die Verwaltung rechnet damit, dass die Arbeiten bis in zwei Monaten erledigt sein werden. Die Kosten für die Bauarbeiten sind in den Gesamtkosten von 2,8 Millionen Euro für die Erschließungsarbeiten des Baugebiets „Stucken“ mit 1,2 Millionen Euro enthalten.