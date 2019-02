Der Langenenslinger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Erschließungsbeiträge neu festgesetzt. Als Berechnungsgrundlage für die Kosten zog die Verwaltung das neue Baugebiet „Stucken“ heran. Die Kommunalabgabe wird – wie bisher auch – nach Einheitssätzen ermittelt. Das bringt insbesondere für kleinere Ortschaften Vorteile, da nicht nach den tatsächlichen Kosten abgerechnet wird, die bei kleinen oder schwierigen Baugrundstücken höher ausfallen würden. Bauinteressierte haben 14 Tage Zeit zu den alten Konditionen Bauplätze zu kaufen.

Nach 18 Jahren wurden in der Gemeinde Langenenslingen die Erschließungsbeiträge neu berechnet. Es sei an der Zeit die Beiträge neu festzusetzen, sagte Bürgermeister Andreas Schneider und verwies auf die Kostensteigerung der vergangenen Jahre im Tiefbau.

Das Gesetz sieht zwei Möglichkeiten für die Berechnung der Kosten vor. Zum einen könnte nach tatsächlichen Kosten, zum anderen nach Einheitssätzen abgerechnet werden. Das Landratsamt Biberach hat die Langenenslinger Verwaltung im Jahr 2001 darauf hingewiesen, dass die Gemeinde eine typische Flächengemeinde sei. Hier sei es angebracht, die Kommunalabgabe nach Einheitssätzen vorzunehmen. Damals wurde anhand des Baugebiets „Baumgarten“ der Erschließungsaufwand berechnet und nach Teilsätzen (Fahrbahn und Gehweg, Beleuchtung, Grünanlagen und Entwässerungsanlagen) aufgeteilt. Die damals ermittelten Sätze wurden dann für alle Baugebiete inallen Teilorten herangezogen und blieben seither unverändert. Nun erschließt die Gemeinde wieder ein größeres Baugebiet und nutzt die Gelegenheit die Einheitssätze zu aktualisieren.

Günstig für kleine Ortsteile

Der Satz, der aus einer großen Einheit berechnet werde, komme den kleinen Ortsteilen zugute, erläutere Kämmerer Bernhard Maier in der Gemeinderatssitzung. Für die kleinen Ortsteile könne die Abrechnung nicht in einem überschaubaren Zeitfenster erfolgen, da nicht abgeschätzt werden könne, bis wann sämtliche Bauplätze verkauft seien. Im Baugebiet „Brühl“ in Dürrenwaldstetten wurden in den vergangenen 25 Jahren lediglich zwei Bauplätze verkauft. Im „Airinger“ in Friedingen geht der letzte Bauplatzverkauf auf das Jahr 2008 zurück. Kämmerer Maier erläuterte im Detail wie sich die Kosten für die einzelnen Baugebiete in der Gemeinde künftig zusammensetzen (siehe Kasten). Unterschiedliche Preissteigerungen in den einzelnen Baugebieten ergeben sich aus den örtlichen Verhältnissen (Größe des Bauplatzes, Straßenlänge und dergleichen). Zu den neu ermittelten Erschließungsbeiträgen kommen noch die Kosten für den Grunderwerb, für die Kanal-, Klär- und Wasserversorgungsbeiträge sowie in Einzelfällen eine anteilige Kostenumlegung für geleistete Naturschutzausgleichsmaßnahmen.

Trotz der Anpassung der Kommunalabgabe kann die Gemeinde nach Ansicht der Verwaltung im Vergleich zu den Umlandgemeinden immer noch äußerst attraktive Bauplatzpreise anbieten. Bürgermeister Schneider fügte an, dass die Verwaltung bei der Festlegung der Preise keine Aufschläge erhoben habe. Außerdem hätten Bauplatzinteressierte zwei Wochen Zeit, Bauplätze zu den alten Konditionen zu kaufen.

Andelfingens Ortsvorsteher zeigte sich nicht einverstanden, dass die neu errechneten Sätze auf alle anderen Baugebiete angewandt werden. Er schlug vor, die Bauerschließung in Wilflingen abzuwarten. In Wilflingen kämen sicher höhere Beiträge heraus, antwortete der Bürgermeister. Er warne davor, sich auseinanderzudividieren. Nach 18 Jahren sei eine Aktualisierung notwendig gewesen, sagte Gemeinderat Christof Fisel. Der Gemeinderat stimmte den neuen Erschließungsbeiträgen und der notwendigen Satzung einstimmig zu.