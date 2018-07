Gemeinde steht finanziell auf solidem Fundament

Mehr Geld vom Land, ein höherer Anteil an der Einkommenssteuer, Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und niedrigere Umlagen haben der Gemeinde Langenenslingen einen erfolgreichen Abschluss des vergangenen Jahres beschert. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt war mit 985 000 Euro veranschlagt. Sie erhöhte sich auf 2,4 Millionen Euro.

„Die Verwaltung ist mit dem Verlauf 2017 sehr zufrieden“, sagte Bürgermeister Andreas Schneider in der jüngsten Sitzung. Das Mehr an Einnahmen habe eine positive Auswirkung auf die Rücklagen. Die Pro-Kopf-Verschuldung in Langenenslingen sinkt dadurch von 169 Euro auf 154 Euro. In vergleichbaren Kommunen liegt die Verschuldung bei 634 Euro je Einwohner. „Unsere Gemeinde steht weiterhin auf einem soliden Fundament“, so Schneider. Allerdings sei das, im Hinblick auf anstehende Maßnahmen in den kommenden Jahren, auch nötig. Schneider nannte unter anderem die Sanierung der Grundschule, die Sanierung der Wasserleitungen in den Ortsteilen und das neue Baugebiet „Stucken“ als Projekte, die Kosten im Millionenbetrag verursachen werden.

Kämmerer Bernhard Mayer ging detailliert auf die Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2017 ein. Diese Mehreinnahmen im Jahr 2017 setzen sich durch die Gewerbesteuer (+ 1,08 Millionen Euro), Einkommenssteuer (+ 132 875 Euro) und höhere Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 74 349 Euro) zusammen. Auch habe die Gemeinde im vergangenen Jahr erstmals 38 300 Euro aus dem Integrationslastenausgleich des Landes erhalten. Diese Zuweisung wird für zwei Jahre gewährt und deckt den Aufwand der Gemeinde für die Personalkosten und den Bauhof nahezu vollständig. Im Gemeindewald waren 2017 die Holzerlöse um 71 300 Euro niedriger. Teilweise konnte der Verlust durch Einsparungen neutralisiert werden, so dass der erzielte Überschuss gegenüber dem Planansatz nur um 26 000 Euro niedriger ausfiel. Mayer machte den Zerfall des Preisniveaus durch Holz aus dem Osten fest. Im Wasser- und Abwasserbereich entstanden durch zahlreiche Rohrbrüche Kosten von 50 000 Euro, die durch Mehreinnahmen letztendlich bei einem Plus von 2000 Euro lagen. Defizite wurden erzielt bei der Feuerwehr (111 457 Euro), den Kindergärten (369 109 Euro), den Turn- und Sporthallen und Sportstätten (115 816 Euro), im Bestattungswesen (69 470 Euro), bei den Dorfgemeinschaftshäusern und Festhallen (101 198 Euro). Nach Abzug der gesamten Mindereinnahmen von rund 128 000 Euro errechne sich ein Plus an Einnahmen von rund 1,372 Millionen Euro, was einer Steigerung gegenüber der geplanten Einnahmen von rund 15,2 Prozent entspreche, sagte Mayer.

Alle geplanten Baumaßnahmen konnten im Jahr 2017 abgewickelt werden. Lediglich in Egelfingen musste die geplante Erschließung des Kurz-Geländ-Weges 22 und 24 um ein Jahr zurückgestellt werden, da sich bei der Beseitigung der dortigen Gewerbebrache aufgrund von Altlasten Probleme ergaben. Auf die geplante Rücklagenentnahme von 424 336 Euro konnte im Jahr 2017 verzichtet werden. „Wir können mit dem Haushaltsjahr 2017 besonders zufrieden sein“, sagte Kämmerer Mayer.