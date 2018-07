Gemeinde schielt auf Zuschüsse aus Modellprojekt

Die DSL-Versorgung der Gesamtgemeinde beschäftigt die Gemüter seit langem. Durch gemeinsames Auftreten mit Hettingen könnte eine Modellfunktion erreicht werden, die höher bezuschusst wird. Wenigstens die Albgemeinden wären dann gut versorgt.

Von unserem MitarbeiterKurt Zieger

Unter Punkt „Verschiedenes” legte Bürgermeister Werner Gebele in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Auswertungen zur DSL-Umfragen in den Ortsteilen der Gesamtgemeinde vor. Die Zahlen der zurückgegebenen Fragebogen schwankte zwischen 33 Prozent in Andelfingen und Friedingen und 58 Prozent in Egelfingen. Auf die Frage der Übertragungstechnik wurde zumeist keine Erklärung abgegeben, bei „Anregungen“ war zu lesen: „Nicht locker lassen!“

Zwischen 70 und 93 Prozent der Haushalte halten den Breitbandanschluss für „sehr interessant”, im Durchschnitt wäre man bereit, etwa 40 Euro pro Monat maximal für eine schnellere Internetverbindung aufzuwenden. Anhand eines Schaubildes von Teleconsult erläuterte Gebele, dass Lösungen vor allem für die Albgemeinden in Sicht sein könnten. Vom Dullenberg bei Inneringen wäre ein Glasfaserkabel Richtung Ittenhausen zu verlegen. Über Richtfunk und einen vorhandenen Fernsehmast könnten Billafingen, Emerfeld und Egelfingen ausgewertet werden. Doch stets stehe die Frage im Raum: „Wie geht’s dann weiter?“

Wenn Kabel erst einmal verlegt seien, so wäre man für die Zukunft gerüstet, doch dann müsse ein Anbieter gefunden werden. Aus Erfahrung, so Gebele, sei dies wohl die größte Hürde. Die Verlegung der Kabel gehöre zu den Freiwilligkeitsleistungen der Gemeinde. Hier müssten 150000 Euro investiert werden, die im ungünstigsten Fall „in den Sand gesetzt“ wären. Doch wenn ein gemeinsames Auftreten mit der Stadt Hettingen gelänge, könnten beide Orte in den Genuss eines Modellcharakters kommen, der deutlich höher bezuschusst wird. Die Albgemeinden wären dann an das DSL-Netz angebunden.

Nur in Andelfingen gibt es Probleme. Sie rühren auch daher, dass dieser Teilort eine andere Telefonvorwahl hat und damit an ein anderes Netz angeschlossen ist. Doch selbst hier wolle man versuchen, einen Glasfaseranschluss herzustellen. Quer durch alle Ortsteile bekräftigten deren Vertreter im Gemeinderat, die „historische Chance“ zu nutzen, die mit Sicherheit nur einmal geboten werde, zumal der Antrag bis Anfang Dezember dieses Jahres eingereicht sein muss. Die Devise lautete demnach: „Den Spagat wagen, zu 150000 Euro als Kostenrahmen 75 Prozent Zuschuss zu bekommen, Leerrohre legen, Kabel einziehen, Anbieter suchen”. Im Jahr 2010 sei wohl kaum mehr mit Zuschüssen zu rechnen. (wit)