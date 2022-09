Geld für Glasfaserausbau in Langenenslingen

Erneut gute Nachrichten für den Kreis Biberach: Wie der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster mitteilt, kann die Gemeinde Langenenslingen mit Unterstützung des Bundes Leitungen im Gesamtwert von 6,1 Millionen Euro verlegen und so das Breitbandangebot vor Ort deutlich verbessern.

Die Gemeinde Langenenslingen profitiert somit auch vom neuen ‚Graue-Flecken-Programm‘ der Bundesregierung, um unterversorgte Adressen an das Glasfasernetz anzuschließen. Der Bund übernimmt mit gut 3 Millionen Euro anteilig 50 Prozent der Kosten.

„Das ist eine wirklich erfreuliche Nachricht. Wie bereits einige andere Städte und Gemeinden in der Region hat sich auch die Gemeinde Langenenslingen erfolgreich um eine Bundesförderung bemüht“, so der Abgeordnete Martin Gerster. „Seit 2019 hat der Wahlkreis Biberach von Förderungen in Höhe von insgesamt 130,5 Millionen Euro profitiert, um den Breitbandausbau voranzutreiben. Dabei wurden Gesamtinvestitionen in Höhe von 285,5 Millionen Euro ausgelöst“, führt der SPD-Abgeordnete weiter aus. Das „Graue-Flecken-Programm“ schließt Lücken, die der privatwirtschaftliche Ausbau hinterlassen hat und entlastet die Kommunen gleichzeitig finanziell.

„Die Ampelkoalition hat sich nicht weniger als die Modernisierung unseres Landes zum Ziel gesetzt. Flächendeckende Breitbandinfrastruktur ist ein wesentlicher Teil der Grundversorgung für Bürgerinnen und Bürger und ein Standortfaktor für Unternehmen – auch bei uns in Oberschwaben. Leider wurde der Ausbau der dafür notwendigen Infrastruktur abseits der lohnenswerten Ballungsgebiete lange Zeit geradezu stiefmütterlich behandelt. Union und FDP wollten den Ausbau allein der Wirtschaft überlassen. Erst auf Druck der SPD einigte sich die letzte Bundesregierung auf eine stärkere Förderung in der Fläche. Die kommt jetzt immer öfter auch zwischen Alb und Bodensee an“, so Gerster abschließend.