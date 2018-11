Seit vier Wochen ist in Langenenslingen die Ortsdurchfahrt gesperrt und wird es auch noch eine Weile bleiben. Grund für die Sperrung ist die Verlegung der Gasleitung. Gleichzeitig werden Leerrohre für Breitband in den Boden gebracht. Die verkehrsrechtliche Anordnung für die Sperrung geht bis 20. Dezember. Bei einem plötzlichen Wintereinbruch könnten sich die Arbeiten hinauszögern. Auch in Andelfingen werden Rohre verlegt.

Auf der nördlichen Seite der Langenenslinger Ortsdurchfahrt wird die Straße in mehreren Teilabschnitten für einen Gasgraben geöffnet. Begonnen wurde mit den Arbeiten vor knapp vier Wochen auf Höhe des Cafés Gulde. Für die Tiefbauarbeiten muss die Straße durch den Ort gesperrt werden. Man habe die Option einer halbseitigen Sperrung geprüft, sagt Bürgermeister Andreas Schneider. Weil aber auf beiden Seiten der Straße Gasanschlüsse gewünscht werden, wird auf der nördlichen Seite ein Gasgraben ausgehoben. Für Anschlüsse auf der anderen Seite wird die Leitung mittels einer Rakete unter der Straße durchgeschossen. Dieses Verfahren macht eine ganzseitige Sperrung nötig, schont dafür die Ortsdurchfahrt. So werde verhindert, dass sie später wie ein Flickenteppich aussieht. Denn erst 2012/13 wurde die Ortsdurchfahrt saniert. Schon damals habe man Gasversorgungsunternehmen angeschrieben und zur Antwort bekommen, dass in Langenenslingen kein Gasanschluss kommen werde. Erst im Jahr 2016 wurde der Verwaltung mitgeteilt, dass eine Ringleitung von Riedlingen nach Sigmaringen gebaut werde.

Die offizielle Umleitung für den überörtlichen Verkehr erfolgt über Andelfingen, Pflummern, Friedingen nach Langenenslingen. „Die örtlichen Geschäfte sind aber trotz Sperrung jederzeit erreichbar“, sagt Schneider. Der innerörtliche Verkehr wird durch das Wohngebiet hinter der Kirche geleitet und muss am Kindergarten vorbei. Auch im nördlichen Bereich kann die Sperrung umfahren werden.

Stark frequentiert ist wegen der Straßensperrung der Feldweg, der an der Friedinger Straße abzweigt und bis zum Gebhardshof in Andelfingen führt. Ortskundige nutzen den Weg derzeit als Umleitungsstrecke. Die fast zwei Kilometer wurden erst im vergangenen Jahr frisch asphaltiert. Um den Weg zu verstärken wurde der neue Belag auf den alten aufgebracht. Im Rahmen der Wegeunterhaltung erneuerte der Bauhof in diesem Herbst zusätzlich das Bankett. Für den Einbau des Banketts besorgte die Gemeinde bindiges Schottermaterial und lieh sich eine Spezialmaschine aus. „Das war sehr aufwendig und kostspielig“, sagt Schneider. Drei Wochen vor der Einrichtung der Umleitung waren die Arbeiten fertig. Durch die starke Beanspruchung und schnelles Fahren ist das Bankett allerdings schon wieder ziemlich ramponiert.

Teilweise zwei Firmen im Einsatz

Auch in den Teilgemeinden Wilflingen und Andelfingen werden Gasleitungen und Leerrohre verlegt. „In Wilflingen sind wir fast durch“, sagt Schneider. In Andelfingen sind sogar teilweise zwei Firmen im Einsatz. Dass die Arbeiten nicht immer so zügig vorangehen, hängt von verschiedenen Parametern ab. Teilweise müssen Telekom, EnBW, BLS und die Gemeinde zusammenarbeiten. Und dann müsse man auch noch ein Unternehmen gefunden werden, das die Arbeiten erledigen könne, so Schneider.

Sind die Leerrohre alle verlegt, bedeutet dies lediglich für die Gewerbegebiete, dass sie in absehbarer Zeit einen Glasfaseranschluss bekommen. „Im privaten Bereich können wir uns das derzeit nicht leisten“, sagt Schneider. Laut einer Kostenschätzung vor einigen Jahren würde das die Gemeinde sieben Millionen Euro kosten. Rechne er die Preissteigerung der vergangenen Jahre dazu, würde das bei weitem nicht ausreichen. Und dann wären da auch noch andere wichtige Aufgaben, die die Gemeinde zu erledigen habe – unter anderem die Sanierung der Wasserleitungen und die Kanalsanierungen, sagt Schneider.