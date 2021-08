Fuß verheddert sich im Gaspedal

Glück hat ein 29-Jähriger Fahrer bei einem Unfall am Samstag zwischen Friedingen und Ittenhausen gehabt. Gegen 1 Uhr fuhr der Mann mit seinem Audi die Kreisstraße von Dürrenwaldstetten kommend in Richtung L275. Als er an der Kreuzung zwischen Friedingen und Ittenhausen abbremsen wollte, verfing sich sein Fuß in den Pedalen des Audis. Das Auto schoss in der Folge mit Vollgas über die Kreuzung und kam im gegenüberliegenden Wald zum Stehen. Am Audi lösten alle Airbags aus. Der 29-Jährige blieb unverletzt und konnte selbständig die Polizei anrufen. Der Audi erlitt durch den Einschlag im Wald einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Außerdem ist ein enormer Flurschaden entstanden. Dieser Schaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.