Fußball-Freizeit als Lohn für tolle Jugendarbeit

Die Verantwortlichen der Fußballabteilung des SV Langenenslingen staunten nicht schlecht, als sie vergangenen Oktober Post von der DFB-Stiftung Egidius Braun erhielten. Der Inhalt des Schreibens: Der Verein erhält den Preis der Stiftung und darf im August mit 14 Mitglieern zu einer Fußball-Ferienfreizeit nach Edenkoben/ Pfalz.

Die Fußball-Ferienfreizeiten werden bereits seit dem Jahr 1993 angeboten und sind inzwischen längst fester Bestandteil der DFB-Stiftung Egidius Braun. Die Idee für das Programm hatte Egidius Braun selbst. Seine Vorstellung war, mit einer Einladung Fußballvereine für ihr bemerkenswertes gesellschaftliches Engagement zu belohnen. Gerade die kleinen Vereine, in denen so viele Ehrenamtler oft unbemerkt von einer breiten Öffentlichkeit Großartiges leisten, sollten den DFB erleben können. Seinem Credo „Fußball – Mehr als ein 1:0!“ folgend, geht es in den Freizeiten zwar auch, aber eben nicht nur um Fußball. Es geht um die Stärkung des Teamgedankens, die Vermittlung von Werten und darum, der digitalisierten Welt während der einwöchigen Freizeit ein wenig den Rücken zu kehren. Die Teilnahme an der Freizeit ist nach wie vor eine Auszeichnung für Vereine, die sich im besonderen Maße in der Jugendarbeit engagieren. Die Stiftung übernimmt die Kosten für An- und Abreise, Unterbringung, Verpflegung und das komplette Programm.

So ging es also im August los für die Spieler der Jahrgänge 2004 bis 2006 des SVL und ihre Betreuer Peter Krämer (C-Lizenztrainer) und Klaus Königsberger (Abteilungsleiter und C-Lizenztrainer). Das Ziel: die Sportschule des Südwestdeutschen Fußballverbands an der südlichen Weinstraße, inmitten des pfälzischen Rebenmeers in Edenkoben. Schon am ersten Tag stand ein Turnier an, bei dem sich die Teilnehmer in gemischten Mannschaften kennenlernen konnten. Nach einem Fußballquiz legten alle Spieler am zweiten Tag das DFB-Fußballabzeichen ab und abends konnten sie sich beim Fubi-Turnier (Fußballbilliard) oder im Soccer-Court ihre Kräfte messen. Der Holiday-Park in Haßloch stand am dritten Tag auf dem Programm, sicherlich einer der Höhepunkte der Woche. Tag vier startete mit verschiedenen Übungen aus der Erlebnispädagogik. Die Teams konnten sich hier weiter festigen und zusammenfinden. Nachmittags wurden die teilnehmenden Vereine bei einer Mini-WM in 15 verschiedenen Geschicklichkeitsübungen an ihre Grenzen geführt, alle hatten aber viel Spaß dabei. Ein weitere Höhepunkt stand am fünften Tag an. Nach einer Runde „Fußballgolf“ in St. Leon ging es zum Stadion der TSG Hoffenheim. Dort konnten die Teilnehmer bei einer Führung die sonst verborgenen Teile des Stadions wie Kabinen, VIP- und Pressebereiche erkunden – und auch schon mal auf der Auswechselbank probesitzen. Nach Rückkehr in die Sportschule stand ein Vortrag mit Freizeitleiter Martin Nowak zum Thema „Ehrenamt“ an. Bestimmt ein unvergessliches Ereignis für die Fußballer ergab sich am sechsten Tags: Paul Schomann, ehemaliger U15-, U17- und Futsal-Nationaltrainer brachte den Jugendlichen bei einer dreistündigen Trainingseinheit den ein oder anderen Trick bei. Außerdem stand der Besuch einer der 21 „alla hopp!-Anlagen an. Diese Anlagen wurden von Dietmar Hopp finanziert und den Kommunen rund um Hoffenheim zur Verfügung gestellt – eine Freizeitanlage für alle und komplett kostenfrei.

Am Abschlussabend erhielten die Vereine einen Wimpel der Stiftung sowie zwei Fubi-Spiele. Vertretend für alle fünf Vereine bedankte sich Abteilungsleiter Klaus Königsberger bei den Verantwortlichen mit den Worten „Ein ganz großes Kino habt ihr hier diese Woche abgezogen!“