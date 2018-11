Mit Einblicken in ganz unterschiedliche Stilrichtungen – von schwäbischen Klassikern bis zu Elvis Presley und Josef Haydn und zurück – zeigte der Liederkranz Langenenslingen die ganze Bandbreite seines chorischen Könnens. Für optische und komödiantische Lichtblicke sorgte der Frauenchor Li(e)dschatten aus Alberweiler.

Als eine „nette Begegnung“ in Text, Melodie und originellem Einstieg wollte Chorleiterin Marianne Fiseli das Konzert mit ihrem Liederkranz Langenenslingen verstanden wissen. In seine Begrüßung schloss Vorsitzender Franz Xaver Ott auch Vertreter von Gemeinde und Chorverband ein. Moderator Willy Wiehl führte ausführlich im 140-jährigen Bestehen des Vereins durch das unterhaltsame breitgefächerte Programm.

Mit einem Blick zu den schwäbischen Wurzeln der Chorszene gedachte der Chor heuer besonders Willy Reichert, der anno 1875 feststellte: „I, wenn i Geld gnuag hätt“. Gleichmäßig ausschwingend vorgestellt, ging es alsdann ins „Wirtshaus am Bach“, denn dort sind „Schwoba vom Fach“. Ruth Seethaler am Klavier wertete einige typisch schwäbische Eigenschaften, schalkhaft interpretiert, auf. Fred Raymond wusste bereits 1930 Bescheid über die „bessern ältern Herrn“, die viel erlebt haben und abends gerne „etwas ausgeben“. Fast schüchtern hingegen fragte Ruggerio Leoncavallo als Bajazzo: „Warum bist du gekommen, wenn du schon wieder gehst?“ Doch leicht ironisch, auch sängerisch voll überzeugend, führte die Chorleiterin ihre wackere Schar zu der Feststellung: „Männer mag man eben.“

Mit englisch gesungenen Titeln zeigte sich der Chor von einer ganz anderen Seite. Seit 1956 kennt man „Love me Tender“ mit Elvis Presley, 1963 begann der „Ring of Fire“ seinen Zug um die Welt, fünf Jahre später „What a wonderful World“ als Lob auf Freundschaft und Natur mit Louis Armstrong. Der Chor hat sich spürbar in diese Art der gesungenen Literatur vertieft und die ausgesuchten Titel mit Hingabe interpretiert.

In eine ganz andere Sparte gehört Josef Haydn mit seiner Bitte: „Liebes Mädchen, hör mir zu.“ Als Gast der Konzerte beim Liederkranz Langenenslingen weiß man, dass solche Titel wie dieses „gestörte Ständchen“ den Sängern wie auf den Leib geschrieben sind. Die Qual der Wahl unter drei Mädchen hatten die Sänger auch bei Hermann Bruckners „Es zogen auf sonnigen Wegen“, frisch und flott gesungen. So ganz nach dem Geschmack des Publikums war die heitere Episode mit Maria in der Trattoria, zu der Ehrenchorleiter Erich Tobler unter dem Titel „Nix Amore“ eine heiter interpretierte Bearbeitung geschrieben hatte. Viel Beifall lohnte das gut besuchte Konzert in der Langenenslinger Festhalle.

Darüber freute sich auch der Frauenchor „Li(e)dschatten Alberweiler mit seiner Leiterin Ulrike Marquart. Schon der singende Einzug, locker im Gesang und ungezwungen unkonventionell im Erstürmen der Bühne als „Happy Family“ weckte das Interesse des Publikums. Singefreudige Solistinnen und kabarettistische Einfälle passten zu der Ankündigung: „fff – fortissimo – also frisch – frech – fröhlich“. Flott im dreistimmigen Gesang, rhythmisch gut strukturiert, war zu erfahren, dass Frauen alles daransetzen, doch starker Mann, was nun? Auf ein temperamentvolles Gedicht der Chorleiterin folgte ein Loblied auf die Natur als dem Sonnenrad der Ewigkeit, doch mindestens ebenbürtig war die Frage: „Wie wär’s gelaufen ohne Kinder?“ Die Antwort auf die rhythmisch toll ausgearbeitete Überlegung: „Ein Männlein – wo?“ (Natürlich im Wald) mündete in einen originellen Küchensong mit den verschiedensten Attributen, die urplötzlich allesamt ungebraucht zu Boden fielen. Viel wichtiger sei: „Nimm dir Zeit für mich, denn ich will immer wieder dieses Fieber spüren, das Leben wie auf dem Vulkan. Sonst steht der Koffer im Flur, denn ich liebe das Leben.“ Reicher Beifall war Lohn für beide Chöre nach einem für manche Besucher allerdings recht langen Konzertabend.