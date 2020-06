Seit Mittwoch wird in Langenenslingen eine 66-Jährige Frau vermisst. Die Polizei sucht jetzt nach Madlenkla N..

Der Ehemann von Madlenka N. meldete sich am Donnerstag bei der Polizei, weil seine Frau am Vortag nicht nach Hause gekommen war. Sofort nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Nach den vorliegenden Erkenntnissen der Polizei wurde die Frau zuletzt am Mittwoch gegen 15 Uhr gesehen. Zu dieser Zeit war sie an der Straße zwischen Andelfingen und Altheim zu Fuß unterwegs.

Sie könnte in einer hilflosen Lage sein

Möglicherweise wollte sie per Anhalter weiterkommen. Seither fehlt von Mladenka N. jede Spur. Die Angehörigen und die Polizei befürchten nun, dass der Seniorin etwas zugestoßen ist oder sie sich aufgrund ihres Gesundheitszustands in einer hilflosen Lage befindet.

Die 66-Jährige ist etwa 1,65 Meter groß und hat die grau-schwarzen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Bekleidet ist Mladenka N. mit einem weißen Blazer und einer schwarzen Hose. Sie hat eine schwarze Handtasche dabei.

Hinweise gefragt

Die Polizei will wissen: Wer hat Mladenka N. seit Mittwochnachmittag gesehen? Wem ist die Frau bei Andelfingen oder Altheim aufgefallen? Wer hat sie mitgenommen? Wer kennt den Aufenthaltsort der 66-Jährigen? Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.