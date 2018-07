Flohmarkt und Musik zieht viele Besucher an

Das diesjährige Lindenfest lockte zahlreiche Besucher nach Friedingen. Der Sonntagmorgen begann mit einem Festgottesdienst, der von Pfarrer Burkhard zelebriert wurde. Musikalisch umrahmte der Musikverein Daugendorf den Gottesdienst und unterhielt die Besucher auch beim Frühschoppen ausgezeichnet. Nach dem Festgottesdienst startete auch der Flohmarkt neben dem Festplatz. Hier konnten private Händler ihre Waren anbieten.

Der Sonntagnachmittag wurde durch die Gemeindejugendkapelle Music 4LA mitgestaltet. Nach ihrem Auftritt wurde der Dirigent der Jugendkapelle, Philipp Maier, nach fünf Jahren im Amt offiziell verabschiedet. Der Musikverein Friedingen und die Musikvereine Langenenslingen, Andelfingen und Wilflingen bedanken sich bei Philipp für seine tolle Leistung und sein Engagement in den letzten Jahren. Die Abendgestaltung übernahm der Musikverein Pflummern.

Am Montagmittag fand der Kinder- und Seniorennachmittag statt. Am Abend unterhielt der Musikverein Dieterskirch die Besucher. Auch der Montagabend war sehr gut besucht. In der Bar ließen die Besucher das Lindenfest noch bis spät in die Nacht ausklingen.