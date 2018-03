FFW Ittenhausen gewinnt Vergleichswettkampf

Beim Feuerwehrvergleichswettkampf in der Egelfinger Festalle ist die Freiwillige Feuerwehr aus Ittenhausen als Gewinner hervorgegangen. Sie konnte sich nach fünf Spielen den diesjährigen Sieg sichern und setzte sich gegen neun andere Wehren durch.

Auch bei der diesjährigen Auflage des Feuervergleichswettkampfs war die Festhalle in Egelfingen wieder komplett gefüllt. In diesem Jahr traten gleich zehn Wehren an, um sich in Geschicklichkeits- und Kraftspielen zu messen. In gewohnt entspannter und kameradschaftlicher Atmosphäre konnten die Zuschauer den Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen beim Bewältigen unterschiedlichster Aufgaben zu sehen.

Dass reine Muskelkraft hierbei nicht alles ist, zeigte bereits das erste Spiel. Es galt drei verschiedene Reifen auf eine Metallstange zu werfen, mit dem Ziel, dass diese dort hängenb leiben. Dass dies in der Theorie einfacher ist als in der Praxis, mussten so manche Kameraden schmerzlich erfahren. Die treffsichersten Feuerwehrleute kamen an diesem Abend aus Ittenhausen.

Als Moderator Claus Fritz, der in bekannt humorvoller Art durch den Abend führte, das zweite Spiel erläuterte, dürfte sich der ein oder andere ob der vermeintlich leichteren Aufgabe im Vergleich zum vorherigen Spiel gefreut haben. Galt es doch „nur“ verschieden große Bälle an zwei Schnüren entlang in feuerwehrtypische Utensilien (etwa Feuerwehrstiefel oder Helm) zu bugsieren. Doch auch hier zeigte sich im Wettkampf, dass der Teufel im Detail steckt und so flog mancher Ball neben das Ziel. Doch dass es durchaus möglich ist, zeigte die Feuerwehr aus Bingen, welche die meisten Treffer erzielen konnte.

Filigrane Hände waren beim dritten Spiel gefragt. Ein Spielzeug Feuerwehrauto musste so angestoßen werden, dass es bei einer möglichst hohen Punktzahl auf der Holzrutsche zum Stehen kommt. Es war also Fingerspitzengefühl gefragt. Dies bewies erneut die Feuerwehr aus Ittenhausen und entschied das Spiel Nummer drei für sich.

Galt es in den vorigen Spielen Geschick und Kraft in Einklang zu bringen so war im vorletzten Spiel vor allem Letzteres gefragt. Beim Kisten stapeln mussten zwei Feuerwehrleute so viele leere Getränkekisten gegeneinander stemmen wie möglich ohne dass diese zu Boden fallen. Dass es in den Feuerwehren der Region eine Vielzahl an kräftigen Feuerwehrleuten gibt, zeigte diese Übung eindrucksvoll. So waren es am Ende des Spiels ganze fünf Wehren, welche sich den Platz an der Sonne teilen konnten.

Für das letzte Spiel war dann die Kraft in der Lunge gefragt. Die Aufgabe bestand darin, zwei Ballons nacheinander durch einen Verteiler, an welchem drei Strahlrohre befestigt waren, schnellstmöglich aufzublasen bis diese Platzen. Bei diesem Spiel kamen vor allem die Zuschauer auf ihre Kosten und so setzten die Platzenden und wegfliegenden Ballons, der ohnehin hervorragenden Stimmung die Krone auf. Am Ende konnte die Feuerwehr aus Bingen das unterhaltsame Treiben für sich entscheiden.

Dass an diesem Abend der Spaß und die Kameradschaft im Vordergrund standen, zeigte die Bekanntgabe der Gesamtabrechnung aller fünf Spiele. Jeder Platz vom letzten bis hin zum ersten wurde frenetisch gefeiert und bejubelt. Als Letzte durfte diesen Jubel die Feuerwehr aus Ittenhausen genießen, da sie sich in diesem Jahr den Platz auf dem obersten Treppchen sicherte. Der zweite Platz ging haarscharf an die Feuerwehr aus Bremen, denn die Feuerwehr aus Jungnau folgte mit nur einem Punkt weniger auf Rang drei. Auf den weiteren Plätzen folgten die Feuerwehren aus Bingen, Oberschmeien, Hornstein, Hohentengen, Emerfeld, Sigmaringen und Langengenslingen.

Die angenehm unterhaltsame und kameradschaftliche Atmosphäre endete jedoch nicht bei der Verleihung der Preise, sondern begleitete die anwesenden bis zur ihrer jeweiligen Heimreise. Aufgrund des gelungenen Abends dürfte sich so manche Wehr den 13. April 2019 bereits freihalten, denn dort öffnen sich die Tore der Egelfinger Festhalle zum nächsten Feuerwehr Vergleichswettkampf.