Feuerwehr bei Kaminbrand in Ittenhausen im Einsatz

Die Feuerwehr Langenenslingen ist am Donnerstagabend kurz vor 18.30 Uhr zu einem Kaminbrand in einem Wohngebäude in der Ortsmitte von Ittenhausen gerufen worden. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute war starker Funkenflug aus dem Kamin sichtbar, so dass die örtlichen Kräfte die Stützpunktfeuerwehr Riedlingen mit der Drehleiter nachforderten. Die Feuerwehr kontrollierte mit mehreren Trupps im Gebäude den Kamin, über die Drehleiter konnten die Einsatzkräfte den Dachbereich mit einer Wärmebildkamera untersuchen. Auch ein Schornsteinfeger war am Einsatzort. Er reinigte den Kamin, so dass das Brandgut ausgeräumt und abgelöscht werden konnte. Die Brandursache und auch die Höhe des Schadens sind derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Foto: Feuerwehr Riedlingen