Der Langenenslinger Gemeinderat tagt am Montag, 23. Juli, ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Langenenslingen in öffentlicher Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen: 1. Anfragen der Zuhörer; 2. Aufnahme und Versorgung von Fundtieren durch das Tierheim Biberach, Erhöhung der Einwohnerpauschale; 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplans, Vorstellung der geplanten Ausweisung von potenziellen Bau- und Gewerbeflächen in den Ortsteilen der Gemeinde; 4. Feststellung der Jahresrechnung 2017; 5. Baugesuche; 6. Bebauungsplan Stucken, Behandlung eingegangener Stellungnahmen während der öffentlichen Auslegung, Satzungsbeschluss; 7. Vergaben, Anbau und Umbau des Feuerwehrgebäudes Ittenhausen – Außen- und Innenputz, Erschließung Gewerbegebiet „Altheimer Straße“ im Ortsteil Andelfingen – Tiefbauarbeiten, Feldwegeunterhaltung in der Gesamtgemeinde; 8. Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft, Beteiligung der Gemeinde; 9. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse; 10. Verschiedenes; 11. Anfragen der Gemeinderäte.