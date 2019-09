Festbesucher demoliert Auto und schlägt Zeugen nieder

Am Samstag gegen 1 Uhr waren zwei Besucher des Langenenslinger Oktoberfests auf dem Nachhauseweg, als sie beobachteten, wie vor ihnen ein Mann in der Hauptstraße gegen ein geparktes Auto trat. Danach rannten der Mann und seine Begleiterin weg. Der Zeuge konnte ihn nach kurzer Verfolgung einholen und hielt diesen fest. Der Mann schlug sofort zu und trat mit den Beinen nach ihm.

Da den Zeugen die Frau bekannt war, wurde auch der Mann durch die Polizei schnell ermittelt. An der Wohnanschrift konnte beide angetroffen werden. Sie räumten die Sachbeschädigung ein. Beide waren deutlich betrunken, so die Polizei in einer Mitteilung. Nach der Personalienfeststellung und der Sicherung von Spuren durften die beiden Personen in der Wohnung verbleiben.

Der verletzte Zeuge wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren. Das Polizeirevier Riedlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.