Am kommenden wird in Dürrenwaldstetten wieder auf der Schwebe im Wald das Schwebefest gefeiert. Das Fest beginnt am Sonntag, 29. Juli, um 10.15 Uhr mit einem Gottesdienst mit Dekan Klaus Sanke und wird musikalisch umrahmt vom Musikverein Wilflingen. Anschließend ist Frühschoppenkonzert im Schatten des Buchenwaldes. Es gibt einen Mittagstisch und nachmittags Kaffee und Kuchen. Dazu unterhalten die Albdorfmusikanten aus Pfronstetten mit Volksmusik. Das diesjährige Schwebefest findet seinen Abschluss am Montag, 30. Juli, ab 14 Uhr mit einem bunten Kinder- und Seniorennachmittag mit vielen Spielmöglichkeiten und dem beliebten Luftballonwettbewerb. Ab 18 Uhr sorgt die Tanz- und Partyband Albsound für einen fröhlichen und stimmungsvollen Feierabendhock und Festausklang. An beiden Tagen ist freier Eintritt.