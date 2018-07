Im Schatten des Buchenwaldes ließen es sich am Sonntag die Besucher des Dürrenwaldstetter Schwebefestes gut gehen. Nach dem Gottesdienst wurde beim zünftigen Frühschoppen und anschließenden Mittagessen gefeiert. Es spielten der Wilflinger Musikverein und die Albdorfmusikanten aus Pfronstetten. Am heutigen Montag treffen sich Kinder und Senioren am Nachmittag. Ab 18 Uhr sorgt die Partyband „Albsound“ für einen stimmungsvollen Feierabendhock und Festausklang.