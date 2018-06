Auch in Egelfingen ist über die närrischen Tage viel los. Erster Höhepunkt ist am Fasnetssamstag, 10. Februar, ab 20 Uhr der Bürgerball in der Festhalle. Es wird ein Drei-Stunden- Non-Stopp-Programm geboten. Mit Sketchen, humoristischen Einlagen und Tänzen wird für gute Unterhaltung gesorgt. Anschließend sorgen die DJ „M&R“ für gute Stimmung. Am Rosenmontag findet ab 9.30 Uhr der Jahrmarkt in der Festhalle statt. Hier findet man alles, was man braucht. Beim Vergnügungspark warten Los-, Wurf- und Schießbude auf Gäste. Die Veranstaltung ist bewirtet. Die Kinderfasnet wird am Fasnetsdienstag, ab 14 Uhr, ebenfalls in der Festhalle abgehalten. Dazu wird mit den Kindern aller Altersgruppen ein buntes Programm zusammengestellt. Am Ende dieser Veranstaltung wird für einen sozialen Zweck gesammelt.