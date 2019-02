Mit rund 3,68 Millionen Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) fördert das Land Projekte im Landkreis Biberach. 13 Gemeinden im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung Riedlingen wurden bedacht. Sie erhalten Zuschüsse in Höhe von rund 1,15 Millionen Euro, darunter die Gemeinde Langenenslingen mit 190 000 Euro. Die Summe verteilt sich auf Wilflingen (70 000 Euro), Langenenslingen (100 000 Euro) und Ittenhausen (20 000 Euro). „Alle drei bedachten Projekte sind private Maßnahmen“, so Bürgermeister Andreas Schneider. Es handele sich überwiegend um ländliche Hofstellen, die zu Wohnraum umgenutzt würden. Dadurch werde innerörtlicher Leerstand beseitigt. Die Investitionssumme der drei Projekte liege bei 1 135 000 Euro, sagt Schneider, der sich mit der Fördersumme zufrieden zeigt. Insgesamt waren in Langenenslingen fünf Anträge, alle privat und alle im Bereich Wohnen, gestellt worden.