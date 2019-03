Die Fasnet in Egelfingen klingt traditionsgemäß mit der Kinderfasnet aus. 25 Kinder von einem bis 16 Jahren haben wieder ein vielfältiges, buntes Programm aufgeführt. Die mit viel Spaß und Begeisterung aufgeführten Tänze und Sketche haben das Publikum begeistert. Die Egelfinger Vereine bitten bei dem Ball um eine Spende, die dann zusammen mit dem Erlös aus Kaffee- und Kuchenverkauf, bei dem Langenenslinger Frauen den Kuchen spenden, einem guten Zweck zugute kommt. In diesem Jahr sind es 623,93 Euro. Dieser Betrag geht an den „Förderverein Haus für Senioren“ in Langenenslingen.