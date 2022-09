Erfolgreiches Wochenende beim RSG Birkeschbach-Ittenhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Dressurprüfung Klasse E siegte mit einer Traumnote von 8,5 Carina Failer mit Alamo B. Den 3. Platz erritt sich Katharina Heinzelmann mit Cezario vom gastgebenden Verein. Ebenfalls an den gastgebenden Verein gingen Platz 4 mit Xenia Heil auf Anubis 35, Platz 6 mit Nick Binder auf Warmwell Scrabble und Platz 7 mit Sabrina Fecht auf Scolarius.

Anschließend fand die Dressurprüfung Klasse A* statt. Der 2. Platz ging an Anna-Maria Locher mit Golden Prince WE vom gastgebenden Verein.

Der Sieg in der Dressurprüfung Klasse L* auf Trense ging an Birgit Brenner mit Allerschönste vom RFV Bad Schussenried mit einer Wertnote von 7,4. Auf dem 2. Platz konnte sich Nina Schneider mit Leo B. vom RFV Trochtelfingen platzieren. Über Platz 3 konnte sich Stefanie Kaufmann mit Atkins 2 vom RFV Hohentengen freuen.

Im Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp ging Platz 3 an Noemi Reiter mit Balvenie, Platz 4 an Ella Maerten auf Betyar und zweimal Platz 5 an Tim Binder auf Warmwell Scrabble und Pia Stanojevic auf Yakari 43 jeweils an den gastgeben Verein.

Im Führzügelwettbewerb ging der 3. Platz an unsere jüngste Reiterin, Juliane Locher mit Kladow‘s Polly Poket.

Im Stilspring-WB mit erlaubter Zeit ging Platz 3 einmal an Xenia Heil mit Anubis 35 und an Anna-Maria Locher mit Mayra 9 vom gastgebenden Verein.

In einer Springprüfung der Klasse A* konnte sich nach dem Stechen Milena Schilling auf Miss April La Rose Platz 4 erkämpfen und Platz 5 ging an Leonie Sindlinger auf Lord Lennox, beide vom gastgebenden Verein.

Im Stil-Geländeritt-Klasse A* siegte Helena Himstedt auf Fred Feuerstein W vom RFV Wangen 1925 mit einer Wertnote von 8,3.

Im Stil-Geländeritt Klasse E holte sich Julia Traub auf Picobello 59 vom RFV Bad Saulgau den Sieg mit einer 8,2.

Im Stil-Geländeritt-Klasse A** siegte Christina Lammich mit einer Traumnote von 8,7 auf Urmel on Ice vom RV Meckenbeuren-Madenreute

Fritz Sontheim vom RFV Lieshof belegte Platz 2 mit Convenuto und Platz 3 mit Colestine.

Die RSG Birkeschbach-Ittenhausen bedankt sich bei allen Sponsoren, Freunden und Helfern, ohne die diese Veranstaltung nicht machbar gewesen wäre.

Zu guter Letzt möchte die RSG recht herzlich zu ihrem zweiten Wanderritt am Sonntag, den 9. Oktober 2022 einladen. Näheres dazu findet sich auf den Social Media Seiten des Vereins.