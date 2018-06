Andreas Gerhard Dietz hat bereits Erfahrung als Bürgermeisterkandidat. Vor acht Jahren trat er gegen den amtierenden Bürgermeister Werner Gebele an. Nun kandidiert der selbstständige Kaufmann noch einmal gegen zwei Verwaltungsfachmänner, der eine aus Horb am Neckar, der andere aus der eigenen Heimatgemeinde und einen Kandidaten der Nein-Partei.

Die Linie der Gemeinde will der 53-Jährige fortsetzen. Allerdings will er die Bürger viel mehr einbinden und die Kommunalpolitik wesentlich gläserner und offener gestalten.

Andreas Gerhard Dietz ist 53 Jahre alt. Von sich selbst sagt er, er sei ein offener Mensch. Und so möchte er künftig die Kommunalpolitik in Langenenslingen gestalten. Offener, transparenter. Die Bevölkerung soll mehr eingebunden werden.

Dieses Mal hat Dietz seine Bewerbungen abgegeben, weil es bis vergangenen Freitag zunächst nur einen Kandidaten – Timo Höhn aus Horb am Neckar – gegeben hat. Dietz war es wichtig, dass jemand aus der Region kandidiert. Dass Andreas Schneider aus Langenenslingen ebenfalls Bürgermeister werden möchte, wusste Dietz zum Zeitpunkt seiner Bewerbung nicht. Als ihm das bekannt wurde, habe er kurz überlegt, ob er seine Kandidatur zurückziehen solle, sagt er.

Er hat es nicht getan. Für die Gemeinde und die Teilorte sei es wichtig, einen taktischen, tatkräftigen und dynamischen wie auch kompetenten Repräsentanten mit wirtschaftlichem Sachverstand als Bürgermeister wählen zu können, sagt Dietz.

Durch seine Berufserfahrung im Sales- und Aftersales Management, als Vertriebsleiter für Investitionsgüter mit praktischer Erfahrung in Personalführung und einem Feingefühl für Menschen, wie auch einem gesunden Einschätzungsvermögen, denkt er, der richtige Mann für das Amt zu sein. „Als unschätzbaren Vorteil sehe ich meine Lebenserfahrung und weitreichende Bildung aus meiner beruflichen Tätigkeit für das Amt des Bürgermeisters“, so Dietz. Die Möglichkeit, einen maßgeblichen Beitrag für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Gedeihen der ganzen Region zu leisten, habe in ihm, nach reiflicher Überlegung, das Bedürfnis geweckt, sich für dieses Amt zu bewerben. Gemeinsam mit den Räten will er für die Gemeinde kämpfen, um diese und dessen Bürger in eine lebens- und vor allem liebenswerte Zukunft zu steuern.

Attraktive Baugebiete schaffen

Wichtig ist Dietz neben der Bürgernähe, die Fortsetzung des Ausbaus der Gewerbegebiete und die Erschließung attraktiver Baugebiete, weiter die Stärkung und Verbesserung der internen Infrastrukturen mit guter Anbindung an externen Strukturen. Die schnelle Umsetzung einer Breitbandverbindung für Industrie und Bürger sieht er als ein Muss. Ohne schnelles Internet und gute Verkehrsanbindung ließen sich keine Industrie ansiedeln und erhalten, sagt er. Industrie sichere die Ausbildung der Jugend und stabilisiere das Gemeindewohl.

Dietz will sich dafür einsetzen, die Verkehrsverbindung zwischen den einzelnen Teilgemeinden und in die großen Nachbarbezirke Sigmaringen, Riedlingen Biberach und Ulm zu verbessern. Eine zunehmende Zentralisierung des Gesundheitswesens macht eine bessere Mobilität d älter werdenden Gesellschaft unumgänglich. Hier wären eventuell privatisierte Projekte ein Ansatz, sagt er.

Schule und Kindertagesstätten müssten weiterhin innerhalb der Gemeinde organisiert bleiben um die Fluktuation der Jugend zu verhindern. Dafür und noch weitere Punkte will sich Dietz als Bürgermeister stark machen.