Entspanntes Mähen in aller Herrgottsfrühe

Es war ein Termin für Frühaufsteher: Um 6 Uhr morgens haben sich rund 40 Männer und Frauen mit ihren Sensen in Ittenhausen getroffen, um das Sensenmähen zu lernen oder zu üben und in Reih’ und Glied ein Feld abzumähen. Die Knaschtbrüder und die SG Ittenhausen hatten zum Mähen zum Hahnenschrei geladen – mit Erfolg. Und auch die Oldtimerausfahrt und die Vorführungen am Nachmittag waren gut besucht – bis am Nachmittag ein Regenguss kam.

„Es war total ruhig, dazu die frische Luft. Man kann sich gut vorstellen, dass es früher so war“, sagt Klaus Steinhart. Steinhart ist mit seiner Tochter zu dieser frühen Morgenstunde aus Hayingen nach Ittenhausen aufgebrochen und hat es nicht bereut. Wie die 40 Teilnehmer mit ihrer Sense gemeinsam ein Feld abgemäht haben, hat ihn schwer beeindruckt. Abgesehen davon, dass er auch viel gelernt hat: Die Technik, wie man mit einer Sense richtig mäht.

Denn die „Sensenfreunde Alb“ haben einen Experten eingeladen: Jürgen Speidel aus Lichtenstein hat den Teilnehmern gezeigt, wie man das Gerät richtig schwingt und richtig nutzt. Aber nicht nur das. Die Senser haben auch eines erfahren: Nicht jede Sense passt zu jedem, sie muss abgestimmt sein. Das hänge von ein paar Faktoren ab, sagt Daniel Locher, der Vorsitzende der Knaschtbrüder. „Das hängt von der Körpergröße ab, von der Höhe des Hüftgelenks und der Ellenbogenlänge“, sagt er.

Locher ist einer, der dieses Event auf die Beine gestellt hat und selbst in seiner Freizeit mit der Sense umgeht. Die Älteren im Ort hätten es als Kind noch gelernt, aber die Jüngeren wie er wussten es nicht mehr. Das hat sich nun geändert. Inzwischen hat sich eine Gruppe von rund 15 Leuten etabliert, die dies regelmäßig machen. „Das ist ein entspanntes Mähen“, sagt Locher.

Aber mit der morgendlichen Aktion war noch nicht Schluss. Hernach machten sich 28 Oldtimer-Traktoren auf eine gemeinsame Fahrt, die nach Ohnhülben führte. Und am Nachmittag standen auf dem Platz nahe der Grillhütte der SG Ittenhausen mehrere Vorführungen auf dem Programm. Alte Mähgeräte kamen zum Einsatz, wie der Grasmäher oder der Gabelwender. Dies waren mechanische Vorläufer des modernen Balkenmähers, die damals zunächst von Pferden gezogen wurden. Rund 250 bis 300 Zuschauer verfolgten das Spektakel, bis der große Regen kam.

Danach zogen sich die Besucher, die blieben, ins Zelt oder die Hütte zurück. Dennoch zieht Locher eine positive Bilanz vom Zuspruch an diesem Tag.