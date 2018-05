Engel und Teufel stürmen die Bühne

Eine fantasievolle, bunte und witzige Nacht haben die Besucher beim Bürgerball in Egelfingen erlebt. Es wurde ein dreieinhalbstündiges Programm vom Feinsten geboten. Die Stimmung war ausgelassen und die Ballgäste begeistert von dem, was die vor allem jugendlichen Akteure geboten haben.

Ein gestandener Nachtwächter (brillant: Günther Graul) führte souverän und in gereimten Versen durchs Programm und an die besonderen Plätze in der „Großstadt Egelfingen“. „Egelfingen ist touristisch noch nicht ganz auf der Höhe, wie ich bei meiner Stadtrunde festgestellt habe. Zum Beispiel die Industriezeile um die ehemalige Steppdeckenfabrik liegt seitens der Gemeinde seit Monaten brach und schläft weiterhin den Dornröschenschlaf“, reimte er in Richtung des Langenenslinger Bürgermeisters Andreas Schneider aus Langenenlingen. „I mach mi jetzt vom Acker, jetzt kommad die Panzerknacker“, kündigte er die Egelfinger Jounge an.

Wortgewaltig und in breitem Dialekt demonstrierten die Marktfrauen Ursel und Jenny, dass Schwäbisch „a scheene Sproch“ ist. Ein Fußballabend zu zweit vor dem Fernseher ist oft eine einseitige Angelegenheit, besonders was bei den monotonen Dialogen heraus kommt. Das demonstrierte das Duo Christina und Michi, für die am Ende lediglich die Erkenntnis blieb: Der Ball ist rund.

Ein erster Hingucker des Abends waren die „Disco Girls“, eine aktive Frauengruppe in ihren glitzernden Roben, verantwortlich Antje Metzger. Ein verzweifelter Ehemann (Manuel Burth) meldete anschließend bei der Polizei seine Frau als vermisst, die mit dem Auto unterwegs war. Alle Fragen nach ihrer Identität konnte er kaum beantworten. Erst auf die Frage nach dem Auto kam es wie aus der Pistole geschossen: Metallic schwarz, Audi A 8, 3,0 Liter, V8- Motor, 333 PS. Polizist Daniel Pröbstle tröstete den Ehemann: „Wir finden es schon, Ihr Auto.“

Anmutig und farbenfroh präsentierte sich die Tanzgruppe „Engel und Teufel“. Zuerst stürmten die roten Teufel die Bühne, bis die weiß-goldenen Engel dazu kamen und ein imposantes Bild abgaben, für das sich Nadja Sauter verantwortlich zeigte. Tobender Applaus brauste auf.

Dass es manche Männer nicht immer leicht haben, veranschaulichte das Duo Martina und Thomas bei einem Arztbesuch. Alle Fragen zu seinem Befinden beantwortete die Frau des Patienten und stellte gleich selbst die Diagnose. Der Arzt dagegen kam zu einer anderen Schlussfolgerung: „Sie brauchen nur eine neue Frau.“

Mit „Barbie-Girl“, unter der Regie von Miriam Fritz, zeigten die Musikerfrauen, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören: Sie steppten in ihren getupften Ballkleidern über die Bühne, dass es eine helle Freude war. Eine besondere musikalische Note erzielten acht Aktive der Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld in einem gelungenen Auftritt: „Ruine Schatzberg anno Domini“, frei nach dem Lied „Die alten Rittersleut“. Der Refrain wurde spontan im Saal mitgesungen. Beliebte Melodien von Abba bis Udo Jürgens sorgten auch bei der Hitparade sofort für eine tolle Stimmung. Virginie Saup stand dabei als gebürtige Französin als eine wunderbare Mireille Matthieu auf der Bühne.

Kein Egelfinger Ball ohne die beiden Originale Petra und Ulli, die Impulsschauspieler. In ihrem Sketch „die Männergrippe“ demonstrierte Ulli, wie ein Mann bereits nach einem kleinen Mückenstich fast sterben muss und er gar nicht mehr registriert, dass seine schwer kranke Frau zu einer dringenden OP ins Krankenhaus muss.

Mit dem Song „Über den Wolken“ war hielt das Programm einen weiteren Höhepunkt vor: Das Männerballett gab als Flugbegleiterinnen in roten und blauen Uniformen ein tolles Bild ab. Vorsitzender Matthias Metzger bedankte sich beim ganzen Team und besonders bei den beiden Gesamtverantwortlichen Cornelia Metzger und Gerda Neuburger sowie Antje Metzger, Miriam Fritz und Nadja Sauter für die tollen Tänze. Ein gelungener Abend ging mit den Klängen und der Musik von DC Maik zu Ende.