Am Super-Wahlsonntag, 26. Mai, werden auch die Ortschaftsräte in den Teilgemeinden gewählt. In den Ortschaften Andelfingen, Emerfeld, Ittenhausen und Wilflingen kann der Wähler den Kandidaten auf der Liste seine Stimmen geben. In den Ortschaften Billafingen, Dürrenwaldstetten und Friedingen gibt es keine Wahlvorschläge.

Im Teilort Andelfingen stehen zehn Kandidaten auf der „Freien Liste“. Wählbar sind Lothar Kösler, Tobias Kugler, Patrick Mahlenbrei, Berthold Rieger, Ralf Rieger, Thomas Ruess, Joachim Schaut, Edgar Springer, Markus Werkmann und Joachim Wild. Für die Ortschaft Emerfeld stehen acht Kandidaten auf der „Bürgerliste“. Johannes Fisel, Robert göser, Martin Maier, Hanspeter Mauz, Alfons Neuburger, Melanie Schmid, Raphael Steinhart und Claudia Weber wollen sich in der Kommunalpolitik für ihre Ortschaft engagieren. Auf der „Freien Bürgerliste“ für Ittenhausen kandidieren acht Bürger – Carmen Fuchsloch, Fabian Gairing, Paul Gulde, Franz Josef Hölz, Klaus-Ulrich Ott, Sabine Reiser, Albert Walz und Bernd Walz.

In Wilflingen kandidieren sieben Bürger auf der „Freien Bürgerliste“ für den Ortschaftsrat. Tobias Buck, Helmut Gihr, Josef Reck, Reiner Reck, Birgit Schaut-Schwarz, Wolfram Späth und Christine Unger stellen sich der Wahl zum Ortschaftsrat.

Da in den Teilorten Andelfingen, Emerfeld, Ittenhausen und Wilflingen jeweils nur ein Wahlvorschlag, in Billafingen, Dürrenwaldstetten und Friedingen kein Vorschlag bei der Gemeinde eingegangen ist, findet die Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl statt. Es kann jede wählbare Person gewählt werden. Die Wähler sind also nicht an die vorgeschlagenen Bewerber gebunden.