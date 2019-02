Fasnet mit den Bewohnerinnen und Bewohner im Haus für Senioren in Langenenslingen zu feiern, ist etwas Besonderes. Seit 14 Jahren kommt das Billafinger Chörle, um das Fasnetsprogramm mitzugestalten. In diesem Jahr kamen die Sängerinnen als Vogelscheuchen daher. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner schlüpften ins Fasnethäs und so ging es richtig lustig zu.

Es wurde gesungen, geschunkelt, geklatscht und so mancher Witz erzählt. Jutta Maier vom Chörle hatte ihre Orgel mitgebracht und so fiel es besonders leicht, die Lieder mitzusingen und eine lustige Stimmung miteinander zu haben. Sehr gut kam der Liedvortrag einiger Frauen an, der schilderte, dass sie zur Kur fahren wollten, um dort abzunehmen. Daraus wurde aber nichts, weil im Bahnhof auf einem Plakat zu lesen war, dass im Zug mitgebrachtes Essen nicht verzehrt werden darf. Deswegen meinten sie alle, es würde schon gut angehen, wenn man bereits auf der Anfahrt nichts mehr essen dürfe. Und so zogen es alle vor, nicht mitzufahren und das mitgebrachte Vesper gleich zu verzehren. Der Zug fuhr ab und alle waren erleichtert und stellten fest – „Wir bleiben so, wie wir sind – wir sind schön, so wie wir sind“.

Im Haus für Senioren wurde an diesem Tag auch nicht gefastet. Es gab traditionell frische Berliner, die in der Fasnetszeit am besten schmecken. Interessant waren auch die verschiedenen Narrenrufe, die die „Nicht-Langenenslinger“ vortrugen. Dabei konnte man schnell feststellen, wer ein „alter Narr“ ist. Und so war das Motto der Veranstaltung „Lachen ist gesund und den Humor zu pflegen und lustig zu sein, fördert das Wohlbefinden enorm“ nach Meinung aller bestens erreicht.