In Langenenslingen wird am Sonntag, 19. Juni, mit einer Festmesse ab 10.15 Uhr der neue Altar in der St. Konradskirche durch Weihbischof Matthäus Karrer feierlich geweiht. An den Kosten der Renovierung muss sich die Langenenslinger Kirchengemeinde mit 10 500 Euro beteiligen. Um das Geld aufzubringen wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen und eigens ein Konradsbier gebraut und verkauft. In einem Bierseminar mit Dr. Andreas Weber machten die Biertrinker der Seelsorgeeinheit eine „Expedition ins Bierreich“.

Ein Biologe als „Bierologe“

Als Biologe bringt der „Bierologe“ Dr. Andreas Weber die fachkundige Voraussetzung mit, um die verschiedenen biologisch-chemischen Prozesse der Geschmacksvielfalt unterschiedlicher Bierarten nutzbar zu machen und dabei nebenbei einen Blick in die historische Entwicklung der Braukunst zu werfen. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Mea und Klaus Kauss, die recht persönlich gefärbte musikalische Arrangements zu Gehör brachten.

Bier aus dem Sektglas

Mit dem ersten obergärigen Bier der Saison startete Dr. Weber einen Überraschungscoup. Wer hätte gedacht, dass Bier aus dem Sektglas gereicht, so köstlich mundet? Dieses Saisonbier wurde im Stile der belgischen Biere als ein herbstlich-gebrautes Bier für die kommende Erntezeit in der Grenzregion zwischen Frankreich und Belgien gebraut.

Koriander und Biobrot

Der regional erzeugte Emmer und burgundische Hopfenraritäten machen dieses Bier einzigartig, ebenso die Zugabe von Koriandersamen und die Vergärung mit einer sortentypischen Saisonhefe. So entsteht ein aromatisches Bier mit einer an Pfeffer erinnernden Geschmacksnote. Ganz anders dagegen war das zweite Bier, entstanden in Zusammenarbeit mit einer Bio-Bäckerei. Um der Lebensmittelverschwendung eine Alternative entgegenzustellen, entstand in der Zusammenarbeit von feinem Biobrot und obergäriger Hefe des Klosters Rochefort sowie dem würzigen Rottenburger Aromahopfen ein leckeres, nachhaltiges Weckenbräu genanntes Bier.

Ein Spezialbräu ist das zur Finanzierung der Kirchenrenovation gebraute St. Konrads-Bräu. Hierbei handelt es sich um einen vollmundigen, ausgeglichenen und malzigen Trunk, der mit milder und aromatischer Hopfenwürze ausklingt. Dieses Bier wird bei der Altarweihe am 19. Juni als Fassbier ausgeschenkt. Das vierte Bier greift die irische Biertradition auf. Das obergärige irish-red-ale mit einer Stammwürze von 11,7 Prozent entfaltet seinen malzig würzigen und fruchtigen Geschmack durch die Aromahopfengabe gegen Ende des Würzekochens und ist geprägt von einem irisch-herben Nachtrunk.

Das fünfte Bier orientierte sich an dem original tschechischen Pilsener Urquell mit einer Stammwürze von 6,5 Prozent. Es ist komplexer im Geschmack als seine vorzugsweise im Norden Deutschlands verbreiteten Pilse. Den Abschluss der Bierprobe bildete das India-pale-ale. Ein obergäriges Bier mit 13,6 Prozent Stammwürze. Entstanden aus den britischen Bieren, die für die Verschiffung in die indischen Kolonien, haltbar gemacht werden mussten. Deshalb wurde es stärker eingebraut und erhält deshalb auch mehr Alkohol und wurde durch Hopfengabe konserviert. Man machte sich dabei die bakteriostatische Wirkung des Hopfens zu Nutze. Durch die Beimischung aromatischer Hopfensorten entfaltet das Bier ein Feuerwerk an Geschmack.

Ebenso ein Feuerwerk an historischen Erkenntnissen über die Braukunst bot Dr. Weber in seinem Rückblick. Von den Kelten über die Römer, die das Bier als Weintrinker verachteten, bis hin zu den Babyloniern und den alten Ägyptern reichte der historische Exkurs. Bereits unter Hammurabi galt Bier als Lohnmittel, so standen einem Beamten drei Liter und einem Sklaven zwei Liter pro Tag zu. Es besteht die Vermutung, dass Hermann der Etrusker den Sieg im Teutoburger Wald über die Römer dem Bierkonsum zu verdanken hat. Für die Mönche im Mittelalter war das Bier ein wichtiger Faktor der Ernährung. Hildegard von Bingen hielt das Dinkelbier als besonders gesund. Das Bier galt, weil es frei war von pathogenen Stoffen, als gesundes Getränk. Daraus entwickelte sich im 15. /16. Jahrhundert das Reinheitsgebot.

1876 verhalf Karl von Linde durch die Erfindung der Kühlmaschine dem Bier zum Siegeszug, begleitet von der Studie von Louis Pasteur durch die Mikroorganismen, die die Grundlage unserer Hygiene darstellten. Zum Schluss überbrachten dem Referenten die sieben Langenenslinger Bierbrauer einige Kostproben ihrer Braukunst, so dass ein reger Gedankenaustausch unter Fachleuten den Abend ausklingen ließ.