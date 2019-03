Eine Anti-Kater-Tasse zum 22. Geburtstag

Wenn „Knaschtbrüder“ zur Geburtstagsparty einladen, ist klar, dass es viele originelle Geschenke gibt. So konnte Zunftmeister Daniel Locher am Freitag zum 22. Jubiläum im Ittenhauser Gemeindesaal nicht nur Präsente wie kulinarische Spezialitäten aus der Region entgegennehmen, sondern auch solche, wo sich sowohl er als auch die zahlreichen Gäste über deren Funktion zunächst einmal den Kopf zerbrachen. Beispielsweise ein Trinkgefäß an ein Holz montiert wie im Kuhstall, woraus der Zunftmeister aber dann die Schwarzwurst essen sollte – das erste Stück erhielt natürlich Bürgermeister Andreas Schneider.

Dieser punktete gleich zu Beginn – wie sich’s gehört – mit einem Büttengedicht im oberschwäbischen O-Ton, da dieser zu solch einem Anlass ja wohl nicht zurückgehalten werden muss: „Fir dia, dia sich it auskennet, sag is glei: I be dr Birgamoischter von LA!“ Und weiter ging es im Stile eines professionellen Mundart-Moderators: „Seit 22 Johr geit’s jetzt dia Knascht Briadr schau do hoba – für des Angaschma kane ui blos loba!“ Aber da ein Bürgermeister auch immer die große Politik im Hinterkopf hat, nahm Schneider auch gleich diese aufs Korn: „Zom Beispiel der Sembbl z’Amerika danna, treibt sei Owäsa und koinr ka an banna! Will a Maur baua fier a osenegs Geld – do muasch de froga: spennt denn dia ganz Welt!“

Nach großem Applaus und unter der Beigabe nicht minder talentierter Gedichte durfte der Zunftmeister weitere Geschenke auspacken, die teilweise sogar zur Fastnacht ihren höheren Sinne erfüllen sollen – wie eine Anti-Kater-Tasse oder ein Grillkurs mit Eierkohlen und Steaks. Das Fässchen Bier durfte dabei nicht fehlen.

Viele Geschichten Anekdoten aus gemeinsamen Empfängen und Umzügen wurden zum Besten gegeben – wie zum Beispiel einmal „aus Versehen“ ein Fastnachtsanstecker statt eines Geldstücks im Klingelbeutel landete.

Umzugsteilnehmer

Am Abend folgte der Umzug durch Ittenhausen. Mit dabei waren: Der Musikverein Friedingen, die Biberzunft Andelfingen, der Narrenverein Langenenslingen, die Bergnarren Hundersingen-Beuren, der Narrenverein Bachbahner Zwiefaltendorf, die Zwiebelzunft Harthausen, die Feifer Feldhausen, die Narrenzunft Hausen i.K., die Narrenzunft Glecklesbender Veringendorf, die Felsa-Schlupfer Hettingen, die Lochbära Harthausen, die Scheitenau-Hexa Genkingen, die Narrenzunft Dreischuh, die Schnägäg Gauselfingen, die Hoar-Nasa Vilsingen, die Bergdeifel Upflamör, die Burgnarren Neufra, die Narrenzunft Schäf Pfronstetten, die Narrenzunft Veringenstadt, die Bärenstecher Aichelau, die Narrenzunft Blockstrecker, der Narrenverein Reichenbach, die Narrengruppe Urmel Hohenstein, die Narrenzunft Bingen, die Gai-Hexen Binzwangen, die Tischles-Rucker Kettenacker, der Narrenverein Hochberg, die Deich Uschla Granheim, die Narrenzunft Inneringen, der Narrenverein Zenka-Rälle Moosheim, der Brauchtumsverein Aach-Linz, die Narrenvereinigung Eglingen und die Narrenzunft Altheim.