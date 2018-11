Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Scheune in Langenenslingen aufgebrochen. Das teilt die Polizei mit. Mit mehreren Kabelrollen, die in der Scheune gelagert waren, flüchteten die Diebe. Die Polizei geht davon aus, dass zum Transport der schweren Rollen ein Fahrzeug benutzt wurde. Die Ermittler sicherten Spuren. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Polizei unter Telefon 07371/9380 melden.