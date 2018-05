Ein Verein für die ganze Familie

Natur, Heimat, Wandern sind die drei Grundsäulen des Schwäbischen Albvereins. Diese werden in Wilflingen seit vielen Jahren gelebt. Die Ortsgruppe feiert am Sonntag, 6. Mai, ihr 125-jähriges Bestehen. Nach dem Gottesdienst gibt es drei geführte Wanderungen mit unterschiedlicher Länge. Am Nachmittag ist eine Wanderkundgebung mit Ehrungen im Schützenhaus geplant.

Mit aktuell rund 100 000 Mitgliedern ist der Schwäbische Albverein der größte Wanderverein Europas. Der Verein gliedert sich in einen Hauptverein mit Sitz in Stuttgart und sowie 550 Ortsgruppen. Diese arbeiten in 22 regionalen Gauen zusammen. Die Wilflinger Ortsgruppe mit ihren 75 Mitgliedern gehört zum Donau-Bussen-Gau, der von Wilflingen bis Allmendingen und von Hayingen bis Bad Buchau reicht. Und in Wilflingen gestalten Menschen Vereinsgeschichte. So steht Werner Späth schon seit 20 Jahren als Vorsitzender zur Verfügung und bekleidet auch gleichzeitig das Amt des Schriftführers. Norbert König ist sein Stellvertreter, um die Kasse kümmert sich Josef Reck. Irene Späth und Raphaela König sind für Jugend und Familie zuständig. Naturschutzwart ist Michael Kolb, der auch den Internetauftritt betreut. Um die Aufgaben des Wanderwarts kümmert sich Helmut Gihr. Dass alle Wanderwege in Ordnung sind, ist das Anliegen von Gerhard Reck und Kurt Längst.

Der erste schriftliche Nachweis über den Verein in Wilflingen findet sich 1892 in den Blättern des Schwäbischen Albvereins, als Forstverwalter Karl Pollich Mitglied wurde. Seit 1893, also nur drei Jahre nach Gründung des Hauptvereins in Stuttgart, ist in Wilflingen eine Ortsgruppe nachgewiesen mit Karl Pollich als Vorsitzendem und weiteren neun Mitgliedern. Dazu gehörten die Herren Grab (Lehrer), Pfarrer Högg, Rentamtsverwalter Gögelein, Forstgehilfe Linder und auswärtige Mitglieder. Von 1897 bis 1901 zählte die Ortsgruppe 13 zahlende Mitglieder. So können es die Gäste der 125-Jahr-Feier in der Festschrift nachlesen. 1928 wird ein „wohlgelungenes Waldfest“ in Wilflingen gefeiert, an dem auch benachbarte Ortsvereine teilnahmen.

Blechtäfelchen weisen den Weg

Ab 1930 ist als Vertrauensmann Hauptlehrer Josef Wenzel geführt, der von 1929 bis 1941 als Lehrer in Wilflingen arbeitete. In den 30er Jahren soll es mehrere Albvereinsabende im Löwen gegeben haben – zumindest wurde das in den privaten Aufzeichnungen von Förster Mall so festgehalten. Auch von mehreren Arbeitseinsätzen zur „Bezeichnung der Albvereinswege zum Schatzberg mit blauen Blechtäfelchen“ wird berichtet. Nach Egelfingen, Warmtal, Billafingen und Emerfeld wurden ebenfalls Tafeln angebracht und die Wege mit Farbe bezeichnet.

Nach dem Krieg wurde der Verein 1951 wiedergegründet. Forstamtmann Richad Lohrmann aus Riedlingen sprach sich für die Wiederbelebung aus. 31 Mitglieder waren der Erfolg bei der Gründungsversammlung. In den folgenden Jahren wechselte der Vorsitz von Xaver Käppeler an Karl Beller, dann an Ernst Welsch. 1960 wurde der Verein fast aufgelöst, allerdings wurde das von der Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart abgelehnt. Durch gezielte Werbung engagierten sich einige junge Leute und führten die Ortsgruppe weiter. In der Folge wurden Autowanderungen ins Donautal, nach Zwiefalten und ins Lautertal organisiert. Es folgten die erste Buswanderung zur Burg Hohenzollern, 1966 die erste Frühwanderung und die erste Gausternwanderung nach Zwiefalten. 1967 gab es das erste Hammelessen. 1969 wurde der erste Familienwandertag veranstaltet. In den 70er Jahren wurden die Wanderungen weiter ausgebaut. Bis heute werden jährlich fünf bis sechs Wanderungen angeboten – für Jung und Alt und für die ganze Familie.

Festprogramm am 6. Mai

9 Uhr: Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk in Wilflingen

10.15 Uhr: Start am Schützenhaus zu drei geführten Wanderungen um Wilflingen mit drei, sechs und neun Kilometern Länge

ab 11.30 Uhr: Bewirtung, Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen im Schützenhaus

14 Uhr: Wanderkundgebung im Schützenhaus mit Grußworten und Ehrungen.

Kinderprogramm: Blumenkränze binden und Stockbrot backen