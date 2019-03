Der Langenenslinger Sportverein hat in seiner Hauptversammlung die Verantwortung der Abteilungsleitung auf drei Schultern verteilt. Künftig teilen sich Peter reiser, Roland Mayer und Klaus Königsberger das Amt. Verabschiedet wurde in der Versammlung Michael Mann, der über die vielen Jahre zahlreiche Ämter inne hatte.

Schriftführer Roland Mayer schilderte die von den ehrenamtlichen Vorstands- und Ausschussmitglieder für den Verein geleisteten Zeiten. Allein für Vorstands-, Ausschuss- und Teamsitzungen kamen knapp 330 Stunden zusammen. Es folgte Björn Kolb, der vom Trainingslager in Riva Del Garda berichtete. Er äußerte die Hoffnung am Ende der Saison zwei Meisterwimpel, einen für die Aktiven und eine für die Reservemannschaft, in die Höhe recken zu können. Robert Reiser berichtete über das erste Jahr der neu gegründeten Damenmannschaft, sowie die aktuell absolvierte Halbrunde, nach der die SVL-Damen auf dem zweiten Tabellenplatz überwinterten. Robert Reiser bat die Frauen, sich weiterhin so stark zu engagieren und über die sozialen Netzwerke weitere Spielerinnen an den Verein heranzuführen.

Jugendleiter Ottmar Pfeil freute sich über die vielen Auszeichnungen, die der SVL auch für seine Jugendarbeit erhalten hat. „Der SVL wird bis in den obersten Gremien des Württembergischen Fußballverbands wahrgenommen“, so Pfeil. Als ein starkes Zeichen dieser Wertschätzung erachtet der Jugendleiter die Berufung seines Sohnes Tobias in das neu gegründete Wfv-Junior-Team. Doch neben den vielen positiven Punkten richtete Pfeil auch mahnende Worte an die A- und B-Junioren, die aus seiner Sicht in aussichtsreicher Position zu wenig getan hätten, um an Ende der Saison an der Spitze der Tabelle zu stehen und somit letztlich einen möglichen Aufstieg leichtfertig verspielten.

Roland Mayer fasst das Jahr der „alten Herren“ zusammen und berichtete über die Arbeitsstunden rund um Sportplatz und Sportheim. In Hinblick auf das aktuelle Jahr hob Mayer den geplanten Neubau einer Würstchenbude hervor. Zum Abschluss folgte der Bericht des Kassiers, den der im letzten Jahr gewählte Joachim Böhmer vortrug. Böhmer konnte dabei äußerst positive Zahlen präsentieren die die anwesenden Mitglieder, und vor allem auch die Abteilungsleitung, sehr erfreuten. Nach kurzem Bericht der Kassenprüfer folgte die Entlastung der Abteilungsleitung, die durch Bürgermeister Andreas Schneider vorgenommen wurde.

Peter Reiser hatte den Antrag gestellt, dass künftig drei Abteilungsleiter die Fußballabteilung leiten sollten. Dies sei in Anbetracht der großen Verantwortung und den vielen Aufgaben notwendig. Das Besondere am neuen Konzept ist auch ein wechselnder Wahlrhythmus, so dass nicht alle Abteilungsleiter im gleichen Jahr neu gewählt werden. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Im Anschluss fanden die Neuwahlen statt. Neuer Abteilungsleiter Verwaltung ist Peter Reiser, die Abteilung Technik wird zukünftig von Roland Mayer geführt und zum Abteilungsleiter Jugend wurde Klaus Königsberger gewählt. Neue Schriftführerin ist Christine Kämmerer. Zum Jugendleiter wurde erneut Ottmar Pfeil gewählt, die Kassenprüfung übernehmen zukünftig Fabio Stehle und Mario Miller. Neu in den Ausschuss gewählt wurden Fabian Rauch und Leonhard Mayer.

Besonders erfreut zeigte sich die neue Vorstandschaft darüber, dass der bisherige Abteilungsleiter Leonhard Mayer zukünftig dem Ausschuss angehören wird und der Verein somit auch weiterhin von seinen Erfahrung und seinem Wissen profitieren kann.

Einen ganz besonderen Dank richtete der neue Abteilungsleiter Verwaltung, Peter Reiser, an das scheidende Ausschussmitglied Michael Mann. Reiser erwähnte die vielen Ämter, die Mann im Laufe der Jahre bekleidet hat. „Michi hat quasi jedes Amt, welches es innerhalb eines Vereines gibt mindestens einmal inne gehabt“, so Reiser. Weiterhin führte Reiser aus, dass Mann mit dem von ihm initiiertem jährlichem Oktoberfest etwas geschaffen habe von dem nicht nur der Verein, sondern alle in der Gemeinde noch lange profitieren werden.

Zum Ende der Veranstaltung richtete Robert Reiser mahnend Sätze an die erste Mannschaft, den möglichen Aufstieg nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern alles dafür zu tun das gemeinsame Ziel zu erreichen.