Einen symbolischen Scheck über 750 Euro haben Geschäftsführer Daniel Rumpel, Ausbilderin Judith Sauter sowie die zwei neuen Azubis Pia Stangohr und Marco Krüger von der Immobilienfirma BIV aus Langenenslingen an den Sigmaringer Tierheimleiter Martin Grillenberger übergeben. Die Idee für die Spende entstand aus aktuellem Anlass: Innerhalb kurzer Zeit musste das Veterinäramt eine größere Anzahl an Tieren aus Privatbesitz beschlagnahmen und auf die umliegenden Tierheime verteilen (SZ berichtete).

Martin Grillenberger, der auch für das Tiernestle in Bad Saulgau verantwortlich ist, gab den Langenenslingern bei ihrem Besuch einen kurzen, aber sehr informativen Überblick über die Geschichte und Entstehung des Tierheims. 2016 hat der Tierschutzverein Bad Saulgau als neuer Träger, den Standort Sigmaringen übernommen. Damit wurde nicht nur den Tierschutz, sondern auch die rechtliche, personelle und finanzielle Verantwortung auf den Verein übertragen. Ziel war und ist es, die Versorgung aller Fund- und Abgabetiere im Landkreis Sigmaringen sicherzustellen.

Die Gäste durften anschließend das komplette Tierheim besichtigen. Alle waren sehr beeindruckt von den modernen, großzügigen und sauberen Räumen. Hunde und Katzen sind in separaten Häusern untergebracht. Es gibt eine Krankenstation, ein Quarantänezimmer, zwei Gebärzimmer und eine Vielzahl an Räumen, in denen die Tiere alleine oder auch zu mehreren artgerecht untergebracht sind. Fast jedes Zimmer hat einen Freilauf, den die Tiere jederzeit nutzen können.

Eine Besonderheit der Einrichtung ist die Polizeibox, in die aufgegriffene und eventuell auch verletzte Tiere zu jeder Tages- und Nachtzeit gebracht werden können. Martin Grillenberger wird bei Bedarf dann über Handy oder per E-Mail informiert.

Das neuste Projekt, das der Tierschutzverein Bad Saulgau in Eigenleistung verwirklichen möchte, ist das alte Gerätehaus. Dies soll in ein Kleintierhaus für Nager wie Kaninchen, Degus, Hamster oder Meerschweinchen umgebaut werden. Der Innenausbau ist mit Spendengeldern nahezu abgeschlossen. Leider fehlen für das neue Dach und die Außenanlage die finanziellen Mittel. Mit der Geldspende der Firma BIV Immobilien soll diese Lücke nun geschlossen werde. Der Fertigstellung des Kleintierhauses steht somit nichts mehr im Wege.

Während der Verabschiedung stellte Geschäftsführer Daniel Rumpel zudem eine jährliche Spende seitens der BIV in Aussicht.