Für die Egelfinger Feuerwehr war die Versammlung am vergangenen Samstag die erste unter dem neuen Abteilungskommandanten und hatte gleich etwas Besonderes zu bieten. Zum ersten Mal in der Geschichte der Egelfinger Feuerwehr konnte ein Feuerwehrmann für 50 Jahre Dienst geehrt werden. Manfred Baier war als Jugendlicher in die Wehr eingetreten.

Nach dem es bei der letztjährigen Generalversammlung zu einem Generationenwechsel an Spitze der Abteilungswehr gekommen war, gingen nicht wenige Kameraden davon aus, dass dies für lange Zeit die aufsehenerregendste Generalversammlung bleiben würde. Doch bereits ein Jahr später gab es wieder ein nicht alltägliches Ereignis zu verzeichnen.

Als Abteilungskommandant Michael Baier die Versammlung eröffnete, konnte er auch erstmals die Kameraden der Altersabteilung begrüßen, die gut einen Monat zuvor gegründet wurde. Er hob in seinem Bericht besonders das Engagement hervor, das diese Herren bereits für die Feuerwehr geleistet haben und nun wieder leisten. Darüber hinaus bezeichnete er ihre Erfahrung als großes Geschenk für die aktive Wehr und erklärte, dass durch die Altersabteilung eine Brücke über mehrere Generationen gebaut wurde.

Beim Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ kam es dann zu einem Novum in der Geschichte der Abteilungswehr Egelfingen. Mit Manfred Baier konnte ein Kamerad für 50 Jahre Dienstzeit geehrt werden. Er trat bereits 1969 im Alter von 16 Jahren in die damalige Feuerwehr Egelfingen ein und gehörte dieser seither an. 40 Jahre der Dienstzeit hatte er darüber hinaus das Amt des Schriftführers inne und als ob dies nicht schon genug wäre, erklärte er sich nun ohne zu zögern bereit, das Amt des Obmanns der Altersabteilung anzunehmen.

Gesamtkommandant Andreas Holstein überreichte ihm die Ehrenkurkunde des Feuerwehrverbandes und dankte Manfred Baier für seinen beispiellosen Einsatz. Abteilungskommandant Michael Baier mahnte die anwesenden Kameraden an, dem Beispiel von Manfred Baier zu folgen und überreichte im voll des Dankes für das Geleistete eine Figur des heiligen Florian.