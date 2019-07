Ein Freudentag für die Ittenhauser Feuerwehr

Das ganze Dorf ist am vergangenen Sonntag auf den Beinen gewesen, denn es gab etwas Besonderes zu feiern. In Ittenhausen wurde das neue Feuerwehrfahrzeug geweiht und der gelungene Umbau des Feuerwehrhauses gefeiert.

Nachdem sich im Jahre 2016 in Ittenhausen ein Verkehrsunfall mit zwei Toten ereignete, war dies die Initialzündung für die Gemeinde Ittenhausen ein eigenes Feuerwehrfahrzeug anschaffen zu wollen. Bereits ein Jahr später wurde ein Förderantrag gestellt.

Hauptmotivation für die Anschaffung war die schnellere Bereitschaft bei einem Verkehrsunfall vor Ort zu sein. Bisher hatte man nur einen Tragkraftspritzenanhänger, der bei Bedarf an einen Traktor eines zum Einsatz eilenden Feuerwehrmannes angehängt werden musste. Dies kostete wertvolle Minuten, um zum Einsatzort zu kommen.

Weiterhin haben sich in den vergangenen Jahren die landwirtschaftliche Prägung und die stetige Vergrößerung der örtlichen Unternehmen sowie die Zunahme des Verkehrsaufkommens rasant verändert. Dies verlangte also auch eine Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten. Zusätzlich hätten sich auch die Naturereignisse vermehrt und den Einsatz der Feuerwehr zusätzlich notwendig gemacht.

Vom Antrag bis zur Segnung und Inbetriebnahme eines selbst fahrenden Fahrzeuges waren viele Hürden zu nehmen. So musste auch das Feuerwehrhaus umgebaut werden, um dem neuen Fahrzeug eine Unterbringung zu schaffen.

Die Feuerwehrkameraden schafften es in Eigenleistung von etwa 2000 Arbeitsstunden den mannigfachen Voraussetzungen gerecht zu werden. Die Auswahl eines geeigneten Fahrzeuges und die individuelle Ausstattung musste Fachfirmen überlassen werden.

Mit einem feierlichen Gottesdienst mit Pfarrer Dr. Dietmar Rollny und dem Kirchenchor begannen die Festivitäten. Bürgermeister Andreas Schneider hob in seinen Grußworten besonders das soziale Miteinander und das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrmänner hervor. „Jeder von Ihnen riskiert sein Leben für die Allgemeinheit.“

Ortsvorsteher Eugen Reiser umriss die Geschichte des Feuerwehrhauses. Der einstige Farrenstall musste 1978 aufgegeben werden. Einige Jahre stand das Haus dann leer, bis 1993 im Gemeinderat der Entschluss gefällt wurde, der Notwendigkeit einer eigenen Ortsfeuerwehr gerecht zu werden und ein Feuerwehrhaus entstehen zu lassen.

Gesamtkommandant Andreas Holstein nannte einige Fakten. So bestehen in Langenenslingen neun Einsatzabteilungen mit 165 Aktiven, 28 Jugendlichen und 50 Männern in Altersgruppen. Im vergangenen Jahr waren 20 Einsätze zu bewältigen.

Das neue TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank) war schon lange überfällig und lange ersehnt. Abteilungskommandant Daniel Reiser brachte die Freude über dieses erste Feuerwehrfahrzeug treffend zum Ausdruck. „Ein Tag, auf den sich viele Feuerwehrkameraden freuten.“

Zu den technischen Ausstattungen führte er besonders die vier Atemschutzgeräte, den 800 Liter-Tank, die 750 Meter Schlauch, das Blaulicht, den Funk an Bord und den Lichtmasten auf. In einem feierlichen Zug machten sich Feuerwehrmänner und Besucher auf den Weg zum Feuerwehrhaus. Dort segnete Pfarrer Rollny unter Begleitung von zwei Ministrantinnen zunächst das Feuerwehrhaus um dann das mit Blumen geschmückte neue Fahrzeug.

Pfarrer Rollny entließ die Festgäste schmunzelnd mit einer selbst erlebten Anekdote einer früheren Begegnung von ihm mit Ministerpräsident Filbinger. Dieser forderte damals am Schluss seiner eigenen Rede die Zuhörer auf, nach den Reden auch etwas gegen Hunger und Durst zu unternehmen. So schloss sich der Frühschoppen und Mittagstisch nahtlos an. Am Mittag zeigte die Jugendfeuerwehr eine Schauübung und das Feuerwehrhaus konnte besichtigt werden.