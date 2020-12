Kann der Nikolaus in den derzeitig schwierigen Zeiten kommen? Gespannt blickten die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses für Senioren in Langenenslingen am Nikolausabend aus dem Fenster, ob der Nikolaus sie trotz Corona nicht vergessen hat.

Und er erschien tatsächlich mit seinem Knecht Ruprecht. Wer es beobachten konnte, stellte fest, dass sie nicht über den Eingang kamen, sondern über den Gartenzaun kletterten, um den Innenhof des Hauses für Senioren zu erreichen. Sie hatten ein Bollerwägele dabei, in dem mehrere Säcke mit Geschenken verstaut waren.

Nach einem kurzen Segensgruß an alle Hausbewohnerinnen und -bewohner übergaben beide das bepackte Bollerwägel. In den Säcken fanden sich unter anderem frische Hefenikoläuse, die anschließend die Bewohner sofort frisch zum Nachmittagskaffee genießen konnten. Darüber hinaus übergaben sie Extrapäckchen von der Nikolausgilde Langenenslingen.

So war es fast ein Nikolaustag, wie man es gewohnt war, aber alles auf Abstand. Und niemand hatte die Rute zu befürchten, weil sich alles draußen abspielte und alle sicher hinter den Fenstern waren. Dafür bedankte sich die Hausleitung Maria Hölz und die stellvertretende Pflegedienstleitung Selina Ammann persönlich und für die Heimbewohner und wünschten beiden noch gute weitere Besuche im Dorf..