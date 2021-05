Ein Ersatz-Maibaum für Dürrenwaldstetten

In Corona-Zeiten geht es doch auch mal eine Nummer kleiner: Das haben sich wohl die Dürrenwaldstetter gedacht und in diesem Jahr einen etwas kleineren, aber dennoch sehr feinen Ersatzmaibaum gestellt. Mit bunten Bändern und vollem Kranz ist der Baum ein Schmuckstück in der Ortsmitte und ein Zeichen dafür, dass die Dürrenwaldstetter auch während der Pandemie das Brauchtum hochhalten. Auf der wunderschön bemalten Tafel mit dem Ortsbild Dürrenwaldstettens ist denn auch dieser Spruch zu lesen, der in Corona-Zeiten nicht passender sein könnte:

„Mein Dorf, das die Tradition in Ehren hält,

hat mich mit vereinten Kräften hier erstellt.

Nun betrachte mich genau und denke stets daran,

dass einer alleine nichts erreichen kann.“