Ein Ei bricht selten allein

Wie kommt das Ei in den Supermarkt? Von Hand verlesene und verpackte Eier mögen eine romantische Vorstellung sein; mit der Realität hat das aber wenig zu tun. Viel zu zeitaufwendig und nicht praktikabel, selbst für regionale Landwirte wie Josef und Susanne Schaut, die in Wilflingen einen Biolandhof betreiben. Die über 10 000 täglich hier verpackten Eier laufen durch eine spezielle Sortiermaschine, die dennoch nicht alles automatisch erledigt. Im Rahmen unserer Sommerserie hat deshalb der Autor dieser Zeilen „angepackt“ – mit gemischten Resultaten.

Bevor es an die Eiersortiermaschine geht, zeigt mir Susanne Schaut noch einen der drei Hühnerställe des Hofes. Für die 3000 Tiere, die hier untergebracht sind, gibt es einen Innenbereich und einen ebenso großen Auslauf, den die Hennen erst ab zehn Uhr morgens betreten können, „damit die Hühner genug fressen“, erklärt Schaut. Sie redet über die Lebensdauer der Hühner und die Unterschiede zu konventionellen Legebetrieben; über das Schlachten von Bruderhähnen und den Sojaanbau in Südamerika. Wer mit ihr spricht, merkt schnell: Susanne Schaut ist Biolandwirtin aus Überzeugung.

Doch zurück zur Eiersortiermaschine. An ihr können bis zu sechs Leute arbeiten. Heute sind es nur vier, darunter Moritz Schneider aus Bad Saulgau. Er studiert Agrarwissenschaften und macht jetzt, während der Semesterferien, ein Praktikum auf dem Biolandhof. Schneider zeigt mir, für welche Eiergröße heute welche Kartons gebraucht werden. Seine Aufgabe ist es, die verschiedenen Kartons und Paletten richtig einzulegen, damit die Maschine sie verwenden kann. Besonders bei den M-Eiern gehe es schnell, deshalb stünde er auch direkt dort, um schnell Zehnerkartons nachzulegen, meint der Student. Auch Jeremias Heil aus Langenenslingen studiert Agrarwissenschaften. Er ist gerade damit beschäftigt, die Eier zu durchleuchten und beschädigte Exemplare auszusortieren. „Die Schäden sind abhängig von der Behandlung zuvor“, weiß Heil. Viele Eier sind es jedoch im Moment nicht, die er zur Seite legen muss.

Nun ist es auch für mich Zeit, wirklich anzupacken. Ich übernehme den Platz von Moritz Schneider, ordne also Kartons in die Maschine ein. Eine gute Entscheidung, denn hier kann ich am wenigsten Eiersalat machen – dachte ich. Biolandwirtin Susanne Schaut gibt mir eine kurze Einweisung, und dann geht es auch schon los. Die neue Palette Eier, mit dem Gabelstapler gebracht, kommt aus einem der Schaut’schen Ställe. Die entsprechende Nummer wird auf dem eingebauten Eierstempel der Maschine noch eingestellt, und mit geschäftigem Rattern startet das Band. Zunächst überrascht mich die Geschwindigkeit, mit der die Eiersortiermaschine Eier sortiert. Wie schon zuvor sind es besonders viele Eier der Gewichtsklasse M, die alle in kleine Zehnerkartons gepackt werden. Anfangs komme ich mit dem Tempo überhaupt nicht mit; vor allem, weil sich die Zehnerkartons so schlecht voneinander trennen lassen.

Doch schon nach wenigen Minuten komme ich in den Rhythmus zurück, weil ich gelernt habe, wie man die Kartons sanft separiert. Einziges Opfer: ein eingerissener Eierkarton. Zur Seite legen, weitermachen. Mittlerweile bin ich so im Einsortieren drin, dass ich gar nicht bemerke, wie auf der gegenüberliegenden Seite des Bandes diskutiert und kurz darauf die Maschine ganz gestoppt wird. Der Fehler ist so schnell gefunden wie der Schuldige: Irgendjemand hat bei den L-Eiern einige Kartons umgekehrt in die Maschine gelegt. Das Blut schießt mir in den Kopf, und ich gehe beschämt auf die andere Seite der Maschine, um zu retten, was noch zu retten ist. Meine Kollegen auf Zeit Yordan und Debora, die den Fehler bemerkt haben, meinen nur: „Es ist Montag“, und ich erfahre, dass ich nicht der einzige bin, der heute schon die ein oder andere Schale zerbrochen hat.

Trotzdem fühle ich mich wie der sprichwörtliche Elefant im Eierladen. Aufgeben steht allerdings außer Frage, und so gelingt es mir wenigstens, fehlerfrei Kartons in die Maschine einzulegen, bis alle Eier der Palette über das Band gelaufen und eingeordnet sind. Als ich Susanne Schaut davon berichte, winkt sie ab: „Typischer Anfängerfehler“, lautet die Diagnose. Ein wenig beruhigt mich das doch, auch wenn ich froh bin, nicht mehr Schaden anrichten zu können.

Mit dem Gefühl, etwas gelernt zu haben, verabschiede ich mich vom Biobauernhof. Heute Mittag gibt es Omelette.