Ehrungsmarathon beim Blasmusikabend in Egelfingen

Beim Blasmusikabend konnte die Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld nach vier Jahren wieder eine ganze Reihe aktiver und verdienter Musiker:innen, durch den Verbandsvorsitzenden, Michel Ziesel, ehren. Im Vorfeld kommen immer wieder Fragen auf: Gehören Ehrungen wirklich in einen öffentlichen Konzertabend, sind sie noch zeitgemäß? Möchten vor allem auswärtige Besucher nicht lieber nur Musik hören? Die Vorstandschaft der Trachtenkapelle und der Vertreter des Blasmusikverbandes sagten hierzu eindeutig: Ja! Eine Ehrung drückt die Wertschätzung und eine Dankeskultur aus. In der Regel geht es um langjährige Mitglieder, die zusätzlich über Jahre ehrenamtlich tätig sind. Ziesel führte in seiner Laudatio aus: „Danke für das, was ihr für den Verein, aber auch für die Dorfgemeinschaft leistet, viel Herzblut steckt da mit drin“. Er rief alle in Kleingruppen namentlich auf und überreichte entsprechende Ehrennadeln und Urkunden:

Langjährige aktive Vereinszugehörigkeit und auch ehrenamtliche Tätigkeiten im Verein:

Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre aktiv: Leonie Metzger und Nina-Marie Saup. Ehrennadel in Silber für 20 Jahre aktiv: Carina Metzger, Oliver Metzger und Lisa Pawtowski. Ehrennadel in Gold für 30 Jahre aktiv: Maik Schweizer und Ulrich Neuburger. Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre aktiv: Cornelia Baier, Jungendausbilderin. Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 50 Jahre aktiv: Dieter Metzger, Martin Metzger, Franz-Josef-Metzger, Robert Metzger und Claus Fritz.

Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre Dirigentin: Carina Metzger. Förderernadel in Bronze für 10 Jahre Jugendausbilderin: Carolin Baier-Schweizer. Förderernadel in Bronze für 10 Jahre Vorstandsteam: Maik Schweizer und Matthias Metzger. Förderernadel in Silber für 15 Jahre Vorstandschaft: Artur Saup. Förderernadel in Gold für 20 Jahre Vorstandschaft: Mario Schweizer und Claus Fritz. Förderernadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre Schriftführer: Dieter Metzger. Erich-Ganzenmüller-Medaille in Bronze für 50 Jahre Ehrenamt als Kassier: Manfred Baier.

Das Vorstandsteam gratulierte allen Geehrten und überreichte ein Geschenk. Den langjährig Aktiven wurde noch mit persönlichen Worten für das gute Miteinander und die Treue zum Verein gedankt.