Wenn ein Ehrenmitglied einen runden Geburtstag feiert, ist es für den Langenenslinger Sportverein selbstverständlich zu gratulieren. So bekam Fidelis Späth zu seinem 80. Geburtstag am vergangenen Dienstag überraschenden Besuch.

Der Jubilar feierte mit Familie und Freunden, als ihn 30 Mitglieder des Sportvereins an seinem Ehrentag besuchten, um ihm ein Ständchen zu singen. Der stellvertretende Vorsitzende des Gesamtvereins, Michael Mann, sagte in seiner kurzen, aber treffenden Ansprache, was „Fidel“ in seiner nun 63-jährigen Mitgliedschaft alles geleistet hat. „Es gibt kein Amt im Verein, das Fidel noch nicht innen gehabt habe, zum Teil doppelt“. Der SV Langenenslingen überreichte seiner Frau Anna einen Blumenstrauß und dem Jubilar ein kleines Präsent. Mit den besten Wünschen für noch viele gesunde und glückliche Jahre erklang nochmals das Lied der Fußballer „Schwarz und blau sind unsere Farben …“.