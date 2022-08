Eglinger Gartenfest mit den Jungen Böhmischen

Das traditionelle Egelfinger Gartenfest findet am Sonntag, 14. August, und Montag, 15. August, statt. Gute Laune, stimmungsvolle und Blasmusik sind garantiert. Die Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld ist motiviert und hat zur Not auch einen Plan B, falls das Wetter schlechter werden sollte. Das Vorstandsteam mit Mathias Metzger, Claus Fritz und Maik Schweizer freuen sich mit allen Musikanten, dass nach Corona wieder im Garten bei der Festhalle zwischen den Obstbäumen gefeiert werden kann. Der musikalische Höhepunkt wird der Auftritt von Frank Metzger und „Die Jungen Böhmischen“ am Sonntag ab 17 Uhr sein. Aber auch kulinarisch ist etwas geboten. Bereits am Sonntag wird zum Mittagstisch und -Frühschoppen mit dem Musikverein Jungnau eingeladen. Nachmittags gibt es selbst gebackene Kuchen, zur musikalischer Unterhaltung spielt der Musikverein Erisdorf. Am Montag ab 15 Uhr wird mit Kaffee und Kuchen gefeiert und zur Feierabend-Hockete spielt die eigene Trachtenkapelle ab 17 Uhr. Den Ausklang übernimmt der Musikverein Wilhelmskirch, der erstmals in Egelfingen zu Gast sein wird. Ein Barbetrieb rundet den Abend ab. An allen Tagen wird auch für die Kinder etwas geboten, eine Hüpfburg und die Schießbude des Schützenvereins werden für sie organisiert.