Egelfinger bekommen närrischen Hausbesuch

Nachdem auch in diesem Jahr die Egelfinger Fasnet wegen Corona ausfallen und der Gole wie bereits im Vorjahr vergeblich auf Maschgerla warten musste, hatte der bisherige Ansager im Bürgerball, Günther Graul, die glorreiche Idee, ein aktuelles Fasnetsblättle zu drucken. Bisher ließ er die lustigen Vorkommnisse des Vorjahres immer zwischen den Programmpunkten des Bürgerballs einfließen.

Ein Aufruf an alle Bewohner brachte so viel Text zusammen, dass 16 Seiten, auch mit historischen Fotos der früheren Jahre der Ortsfasnet, hinterlegt werden konnten. Schnell war man sich einig, das Fasnetsblättle in kleineren Gruppen durch die Egelfinger Funkenteufel direkt an die Haushalte zu verteilen. Gesagt getan: „Ihr Leute, jong und alt, hörat her, die Fasnat hots au des Jahr schwer. Koin Bürgerball, koin Johrmarkt, dia Laune ischt em Keller, da braucht’s ganz dringend an Stimmungsaufheller.“ Mit diesem Kurzvers wurden die Bewohner an den Türen begrüßt und das Egelfinger Fasnetsblättle verteilt.

Die im Jahre 2021 zugetragen lustigen Vorkommnisse konnten nachgelesen werden und den Bewohnern wurde so eine kleine Freude gemacht, wie vom Oberfunkenteufel Moritz Neuburger und Magdalena Baier als Wunsch vorgetragen wurde.

Die Egelfinger öffneten gerne für die verschiedenen Gruppen die Türen und es gab auch überall eine kleine kulinarische Einladung an das Team.