Egelfinger begeistern bei Deutscher Meisterschaft

Bei den Deutschen Meisterschaften in München war der Schützenverein Egelfingen mit insgesamt vier Schützinnen vertreten. Dabei gelang der Mannschaft um Maren Saup mit der Vizemeisterschaft etwas Außergewöhnliches, auch im Einzel wussten die Jungschützinnen zu überzeugen.

Wenn die Tage langsam wieder kürzer werden und die letzten Sonnenstrahlen des Sommers vom Himmel strahlen, kennen die Schießsportenthusiasten des Landes nur ein Ziel, die Deutschen Meisterschaften in München. In der Landeshauptstadt des Freistaats finden traditionell die Deutschen Meisterschaften statt, wo sich die Besten der Besten in ihren Disziplinen und Altersklassen messen. Mit dabei auch vier Schützinnen aus Egelfingen. Maren und Nina-Marie Saup sowie ihre Cousinen Lucie und Sarah Saup waren für den kleinen Ortsverein Egelfingen am Start. Dass sich gleich vier Jungschützinnen zum Kreis der Besten der Bundesrepublik zählen dürfen, wäre für sich genommen bereits ein unglaublicher Erfolg. Doch die talentierten Jungschützinnen setzten mit ihren Ergebnissen noch eins obendrauf. Im 3-Stellungskampf gelang Lucie Saup in der Altersklasse Jugend, mit 590 von 600 möglichen Ringen, der Einzug in die Top Ten. Auch Maren Saup gelang mit Rang 14 im klassischen Luftgewehrwettkampf ein hervorragendes Ergebnis.

Dass Sport und Leidenschaft Menschen verbindet, zeigte sich in den Mannschaftswettbewerben. Im Kleinkaliber der Jugendklasse traten Maren Saup und Lucie Saup gemeinsam mit Annabelle Lotter und Sarah Geng von der Schützengilde Engstingen an. Das Team erreichte mit einem bemerkenswerten Ergebnis von 1685 Ringen den 5. Platz und durfte sich nach dem Wettkampf völlig verdient loben lassen. Dass die Kombinationen Egelfingen und Engstingen hervorragend funktioniert, wurde im Luftgewehr der Jugendklasse nochmals eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Das zweite E&E Team des Tages, bestehend aus Maren Saup, Annabelle Lotter und Johanna Kurmann, erzielte 1231,3 Ringe und darf sich nun Deutscher Vizemeister nennen. Den drei Top-Schützinnen gelang mit Platz 2 bei der Deutschen Meisterschaft ein historischer Erfolg.