Egelfingen feiert wieder das Gartenfest

Das traditionelle Egelfinger Gartenfest findet am Wochenende, Sonntag, 14., und Montag, 15. August, wieder statt. Die Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld spielt laut Mitteilung, auch falls das Wetter schlechter werden sollte.

Der musikalische Höhepunkt werde der Auftritt von Frank Metzger und „Die Jungen Böhmischen“ am Sonntag ab 17 Uhr sein. Bereits am Sonntag werde zum Mittagstisch mit dem Musikverein Jungnau eingeladen. Nachmittags gibt es musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein Erisdorf. Am Montagmittag wird ab 15 Uhr gefeiert und zur Feierabend-Hockete spielt die Trachtenkapelle ab 17 Uhr auf.

Den Ausklang übernimmt der Musikverein Wilhelmskirch. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und die Schießbude des Schützenvereins.